Высокое давление: критерии диагностики, лечения и профилактики артериальной гипертензии

Артериальная гипертензия, или высокое артериальное давление, является одной из самых распространенных и одновременно самых опасных медицинских проблем. Это состояние характеризуется стойким повышением давления в артериях, что может приводить к серьезным осложнениям, таким как сердечные заболевания, инсульт, инфаркт и почечная недостаточность.

Все о факторах ранней заболеваемости, профилактике, важности своевременной диагностики и лечения гипертензии расскажет врач высшей категории, кардиолог клиники "Оксфорд Медикал" Герман Веклов.

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Как думаете, от чего чаще всего умирают, в частности в пожилом возрасте? От инфарктов и инсультов! И нередко во сне. Вот почему в мире все больше внимания уделяют таким факторам внезапной смерти, как артериальная гипертензия.

Со временем возраст этих заболеваний помолодел, поэтому профилактика и лечение гипертензии выходит на первый план.

Что такое артериальная гипертензия

Классический подход. Еще несколько лет назад артериальную гипертензию диагностировали, если давление было выше 140 на 90 мм рт. ст. (нормальным считалось давление, ниже 120 на 80, а повышенным – от 120 до 129 на 80 – 90).

АГ в свою очередь делилась на 3 степени:

давление 140 – 160 на 90 – 100 означало первую степень;

160 – 180 на 110 – вторую;

свыше 180 на 110 – третью.

Эта довольно сложная классификация сочеталась с показателями уровня холестерина в шкале SCORE (сейчас применяют SCORE-2), которая определяла низкий, средний и высокий степень опасности, а также высокий и очень высокий уровень сердечно-сосудистой смертности. В соответствии с таблицей выбирались шаги корректировки / лечения АГ.

Новейший подход. Однако на конгрессе Европейской ассоциации кардиологов, состоявшемся в 2024 году, устоявшуюся градацию упростили:

остался показатель нормального давления – менее 120 – 70 (обратите внимание на изменение нижней границы);

(обратите внимание на изменение нижней границы); значение повышенного давления увеличилось до 135 на 70 – 85;

и в конце концов АГ диагностируют, если давление выше 135 на 85.

Деление на степени тяжести гипертензии отменили, что упростило подход к ведению пациентов.

Герман Веклов "Конечно, учитывая новый подход 80% людей в мире страдают от высокого давления. С одной стороны, это увеличивает популяцию больных, а с другой – позволяет усилить наблюдение за ними. Тогда небольшой пограничный пул людей, которые имеют давление 130, 135, 140, не выпадает из внимания врачей. Итак, больший акцент делается на пациентах, которые в перспективе – ближайшей или отдаленной – могут иметь сердечно-сосудистые проблемы".

С какого возраста начинать измерять давление и каким аппаратом лучше

Дело в том, что высокое давление не всегда ощущается и влияет на самочувствие. Есть люди, адаптированы к такому состоянию, а есть действительно уязвимые. Поэтому разумно хотя бы в 30 лет узнать свое давление – измерить на приеме у семейного врача, в аптеке или в гостях у родителей.

Склонность к повышению давления в значительной степени зависит от наследственности и образа жизни. В зоне риска те, кто имеют родственников с артериальной гипертензией или перенесенным инфарктом или инсультом, а также курильщики и люди с избыточным весом.

Если же приведенные факторы вас не касаются, есть смысл интересоваться своим давлением в 40 – 45 лет.

Герман Веклов "Артериальное давление не является константой, ведь это способ адаптации организма к окружающим условиям. Поэтому этот показатель будет всегда разным. Для врача важно знать, как давление меняется, насколько резко, быстро и насколько оно стабильно. Так, дневник контроля давления будет служить подсказкой для специалиста при подборе тактики лечения".

Почему дома нужен тонометр. Единичное измерение, преимущественно когда чувствуете себя плохо, не является репрезентативным. Естественно, что давление в этом случае будет повышенным. Аппарат покажет больше, чем обычно, и на приеме врача, если вы нервничаете. Поэтому специалист советует иметь тонометр дома, только не механический, а автомат или полуавтомат.

Правильная техника измерения. Главное, находиться в состоянии покоя. После прогулки или активных движений подождите 5 минут. Сядьте за стол, наденьте манжетку и трижды измерьте давление. Первое измерение делается на обеих руках – на какой показатель выше, ту и используйте в дальнейшем. Из всех попыток выберите не средний, а самый высокий показатель – он и будет правильным.

Есть еще один метод контроля давления – суточный мониторинг, когда в течение 24 часов надо носить специальный аппарат. В период бодрствования он измеряет показатели каждые 15 минут, во время сна – раз в полчаса, то есть от 70 до 90 раз за сутки.

Что означает верхнее и нижнее давление

Первый (больший, верхний) показатель тонометра называют систолическим. Он дает понимание о давлении в кровеносных сосудах, когда сердце выталкивает кровь. А нижний, диастолический, показывает, с каким давлением кровь возвращается к сердцу.

Для специалиста одинаково важны оба показателя. Если систолическое и диастолическое давление выше нормы, или хотя бы один из них, об этом надо обязательно сообщить семейному врачу.

Почему АГ должен исследовать и лечить кардиолог

Конечно, проблемы с давлением первично выявляет семейный врач. Однако, по убеждению эксперта, такого пациента – с собранным анамнезом и имеющимися исследованиями – правильно передать к кардиологу.

Ведь артериальная гипертензия может быть эссенциальной, когда давление повышается по неизвестным причинам, или такой, что связана с сопутствующими заболеваниями – ожирением, сахарным диабетом, болезнями почек или эндокринной системы. Подробнее в этом разбирается специалист, который гораздо чаще сталкивается с АГ, поэтому больше и глубже знает патологию.

Исследования. Помимо измерения давления, делается общий чекап организма:

кардиограмма;

общий анализ крови и мочи;

печеночный комплекс, чтобы узнать показатели печеночного обмена: билирубин и его фракции и трансаминазы (ферменты печени);

почечный комплекс: креатинин, мочевая кислота;

коагулограмма, показывающая сгущенность крови;

уровень сахара.

Если во время осмотра врач выявляет болезни, которые могут влиять на давление, назначаются дополнительные анализы. При избыточной массе тела – на инсулинорезистентность: проверяется уровень сахара, гликированный гемоглобин и индекс HOMA. В случае подозрения на хроническое заболевание щитовидной железы пациент сдает гормональную панель и нуждается в консультации эндокринолога.

Итак, ведения кардиолога предусматривает командную работу узких специалистов. Ведь врачи должны не просто скорректировать давление, а найти факторы, которые на него влияют, и наоборот, выяснить, как давление влияет на различные системы организма. Здесь важно выбрать правильное направление: коррекция давления будет проводиться вместе с лечением основного заболевания или перед ним.

Методы лечения высокого давления

Самый первый – одновременно самый легкий и самый сложный метод – изменение образа жизни. Мы сами можем повлиять на 3 фактора риска возникновения артериальной гипертензии: избыточный вес, курение и малую физическую активность.

Что касается медикаментозного лечения, то схемы согласуются со шкалой SCORE-2 и зависят от степени АГ – первой, второй или третьей. Назначение может сделать семейный врач, но контроль и его оптимизацию лучше осуществлять узкому специалисту – кардиологу.

Герман Веклов "Главное, что надо понять: препараты следует принимать длительно и систематически, а не время от времени. Ведь цель терапии не просто снизить давление, а профилактировать инфаркт и инсульт. Если собираетесь исключить какие-то лекарства из схемы или уменьшить их дозу или частоту приема, посоветуйтесь с врачом. В этом случае поможет дневник самоконтроля давления – так кардиолог увидит изменения, которые произошли с организмом".

Кроме системных антигипертензивных препаратов, применяются таблетки или капли для коррекции кризисного повышения давления, например каптоприл, фармадипин, моксонидин.

Если артериальная гипертензия развилась на фоне определенных заболеваний: сахарного диабета, ишемической болезни сердца, эндокринологической или почечной патологии, – назначается комбинация лекарственных средств. Например, статины или аспирин. Однако эти препараты влияют на другие органы и системы, поэтому специалисту важно максимально объективно оценить ситуацию.

Профилактика раннего повышения давления

Как отмечалось выше, нездоровый, малоподвижный образ жизни и вредные привычки приводят к раннему повышению давления. Поэтому эксперт рекомендует:

ввести в свой режим обязательную физическую активность. Зарядка, плавание, катание на велосипеде, йога, скандинавская ходьба – что угодно, чтобы не сидеть целый день за компьютером, а регулярно двигаться. Если вы человек почтенного возраста, то подойдут ежедневные прогулки на свежем воздухе в течение 40 – 45 минут;

бросить курить! Эта пагубная привычка приводит к повреждению стенки сосудов и тромбов;

разумно потреблять алкоголь. Конечно, есть рекомендации по разрешенной норме в день, например, для женщин 12 мл чистого спирта: это примерно 50 г крепкого напитка, или 120 мл вина, или 0,33 мл пива. Однако сейчас FDA рассматривает вопрос, чтобы на каждой бутылке было указано: любое потребление алкоголя повышает риск развития онкозаболеваний. Поэтому лишний раз задумайтесь о вреде таких напитков;

рационально питаться и уменьшить потребление соли. Пища должна быть вкусной – богатой витаминами, зелень, фрукты, овощи, а не солью, сахар и крахмал;

откорректировать сон: в зависимости от возрастной категории его продолжительность должна быть от 7,5 до 8 часов. Причем рекомендуется заснуть до 23.00, потому что это важно для эмоциональной и физической стабильности организма.

Итак, здоровый образ жизни, регулярный чекап в случае неблагоприятной наследственности и наличия хронических патологий, а также хороший контакт с семейным врачом поможет предотвратить повышение давления и раннее развитие артериальной гипертензии. Но если заболевание все же обнаружили, обратитесь к опытному кардиологу – он исследует причины болезни и назначит эффективную терапию.