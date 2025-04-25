Антикандидная диета: действительно ли еда может помочь побороть молочницу

Если исключить из рациона сахар и другие определенные продукты, молочница, как острая, так и хроническая, может исчезнуть. По крайней мере, так утверждают сторонники антикандидной диеты. Разберемся, насколько эффективен этот метод питания для профилактики и лечения молочницы.

Молочницей называют вагинальный кандидоз – заболевание, вызванное грибками рода Candida, которые есть на коже и слизистых оболочках рта, горла, кишечника и влагалища, сообщает 24 Канал со ссылкой на UpToDate.

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Заболевание разделяют на острое – одноразовый эпизод, и рецидивирующее, если оно повторяется 4 или более раз в течение года.

Candida относится к условно-патогенным грибкам: они вызывают заболевание, когда нарушается баланс микрофлоры. Симптомы охватывают зуд, боль, дискомфорт во время мочеиспускания, неприятные ощущения во время полового акта и нетипичные выделения.

Почему возникает молочница

Беременность. Во время беременности меняется гормональный фон, снижается кислотность влагалища, а уровень гликогена, которым питаются грибки, растет.

Гормональные контрацептивы. Повышенный уровень эстрогена, связан с приемом противозачаточных средств, беременностью или ожирением, создает благоприятные условия для грибков.

Диабет. Высокий уровень глюкозы в крови и тканях является питательной средой для Candida. При этом иммунитет может быть ослаблен, что способствует инфекции.

Ослабленный иммунитет. Люди со сниженным иммунитетом, например, во время химиотерапии или ВИЧ, чаще сталкиваются с кандидозом.

Антибиотики широкого спектра действия. Они снижают количество лактобактерий, которые подавляют рост грибков.

Генетика. Некоторые женщины имеют генетическую предрасположенность к рецидивирующему кандидозу.

Влияние питания на молочницу

Грибки Candida питаются глюкозой, поэтому кажется логичным, что отказ от сахара поможет бороться с грибками. Но это не так:

Организм вырабатывает глюкозу из других углеводов, белков и жиров, даже при отсутствии сахара в рационе. У здоровых людей уровень сахара в крови регулируется, что не создает условий для быстрого размножения грибков. Основные факторы риска – это состояние здоровья (диабет, ослабленный иммунитет и т.д.), а не конкретные продукты.

Диета против молочницы: мифы и реальность

Сторонники антикандидной диеты советуют отказаться от сахара, глютена, крахмалистых продуктов в пользу ферментированных овощей, белковой пищи и безглютеновых зерновых. Однако научных доказательств эффективности такого подхода нет. Исключение – случаи индивидуальной непереносимости глютена.

Рекомендуется ограничить добавленный сахар до 10% от суточной калорийности, как советует ВОЗ, и добавить в рацион больше овощей, фруктов и ненасыщенных жиров. Это полезно в целом, но не является панацеей от молочницы.

Итак, диета сама по себе не решает проблему молочницы, а настоящая профилактика и лечение требуют комплексного подхода.