Анализ на кальций: кому нужен и как происходит

Кальций – один из ключевых минералов, необходимых для нормального функционирования человеческого организма. Около 99% его общего количества содержится в костях и зубах в форме нерастворимого соединения, обеспечивающего их прочность.

Остальной кальций распределен в крови, тканях и межклеточной жидкости. Этот элемент активно участвует во множестве физиологических процессов, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Какие функции выполняет кальций

свертываемость крови;

мышечные сокращения;

регуляция сердечного ритма;

выделение гормонов;

передача сигналов между нервными клетками.

Когда уровень кальция в крови падает, организм начинает использовать его запасы из костей для поддержания необходимого баланса. Основным источником кальция является пища, особенно молочные продукты. При этом витамин D играет важную роль в его усвоении из пищи, способствуя эффективному всасыванию в кровь.

Когда нужен анализ на уровень кальция в крови

Врач может назначить это обследование в таких случаях:

при жалобах на мышечные судороги, проблемы со свертываемостью крови или нарушения работы сердца; при подозрениях на заболевания костей, почек, пищеварительной или нервной системы, а также на патологии щитовидной железы; при выявлении нехватки питательных веществ; для комплексного обследования на наличие онкологических заболеваний; если пациент принимает препараты кальция или витамин D, чтобы контролировать их эффективность.

Существует два вида такого анализа:

Общий уровень кальция – измеряет как связанную с белками крови форму кальция, так и свободные ионы. Ионизированный кальций – определяет только количество свободного кальция, не связанного с белками. Этот тест часто назначается, если общий показатель кальция отклоняется от нормы.

Как подготовиться к анализу

Для сдачи анализа на кальций обычно не требуется сложной подготовки. Однако, ваш врач может рекомендовать временно отказаться от приема определенных медикаментов или добавок, например, витамина D, чтобы результаты были максимально точными. Если вы проходите комплексное обследование, которое включает другие лабораторные тесты, нужно придерживаться общих рекомендаций по подготовке.

Как проходит анализ

Для исследования берут венозную кровь. Обычно забор выполняется из вены в области локтевого сгиба. Затем образец направляется в лабораторию для анализа.

Что показывают результаты анализа на кальций

Нормальный уровень кальция в крови колеблется от 8,5 до 10,2 мг/дл (или 2,13–2,55 ммоль/л). Однако важно учитывать референсные значения конкретной лаборатории, поскольку они могут отличаться.

Отклонения от нормы не всегда свидетельствуют о заболевании. Они могут быть связаны с приемом определенных препаратов или других факторов. Диагностика причин гиперкальциемии (повышенного уровня кальция) или гипокальциемии (пониженного уровня кальция) проводится врачом с учетом симптомов, состояния пациента и дополнительных исследований.