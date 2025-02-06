Анализ кала на скрытую кровь: кому назначают и как понять результаты

Этот анализ используют для скрининга колоректального рака. Рекомендуется начинать его прохождение с 45 лет. Однако при наличии повышенного риска заболевания, например, при семейной истории или хронических воспалительных болезнях кишечника, исследование могут назначить раньше.

Когда назначают анализ кала на скрытую кровь

Кроме того, анализ проводят, если есть подозрения на заболевания желудочно-кишечного тракта. Это может быть в случае наличия таких симптомов, как боль в животе, слабость или ректальные кровотечения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Анализ может быть рекомендован при таких состояниях:

анемия;

колит – воспалительный процесс или раздражение в области толстой кишки;

колоректальный рак – злокачественное образование, развивающееся в прямой или толстой кишке;

геморрой – расширенные вены в прямой кишке или в области ануса;

полипы в толстой кишке – образования на слизистой оболочке толстой или прямой кишки;

язвенные поражения желудка, тонкой или толстой кишки.

Как подготовиться к исследованию

На результаты анализа кала на скрытую кровь могут повлиять продукты питания, лекарственные препараты и добавки. Это может привести к ложноположительным или ложноотрицательным результатам. Чтобы минимизировать риск ошибок, важно придерживаться рекомендаций врача.

Примерно за три дня до сдачи анализа врач может попросить исключить:

определенные овощи и фрукты, например, брокколи и репу;

красное мясо;

добавки с витамином С;

обезболивающие средства, такие как ибупрофен или аспирин.

Как проходит анализ

Существует несколько разновидностей анализа кала на скрытую кровь.

Иммунохимический анализ кала

Метод забора материала зависит от использованного оборудования. Обычно нужно собрать образец кала в специальный контейнер и отправить его в лабораторию. Этот вид анализа является наиболее точным и не требует соблюдения диетических ограничений перед сдачей материала.

Тест на скрытую кровь

Для этого анализа используют специальные тест-карты, которые применяют для нанесения мазков кала. Пациент собирает образцы из двух или трех дефекаций в чистый контейнер, а затем переносит материал на карточку с помощью специальной палочки. Высушенные карточки передаются в лабораторию.

Интерпретация результатов

Отрицательный результат. Если кровь в образцах не обнаружена, результат считается отрицательным. При среднем уровне риска развития колоректального рака врачи рекомендуют повторять исследование ежегодно.

Положительный результат. Если в кале найдены следы крови, результат считается положительным. Для определения источника кровотечения может потребоваться дополнительная диагностика, например, проведение колоноскопии.