9 сигналов организма, что вам не хватает магния

Магний - это важный минерал, который играет ключевую роль в поддержании нормального функционирования нашего организма. Он участвует в производстве энергии, поддерживает здоровье мышц и костей и имеет много других преимуществ для общего самочувствия.

Однако многие люди страдают от его дефицита, и это может проявляться через различные симптомы, которые часто можно легко заметить. Эксперт по здоровью и тренерка Крис Фрейтаг поделилась в своем блоге на Get healthy, рядом неприятных симптомов этого состояния, передает 24 Канал.

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Вот 9 признаков, которые могут свидетельствовать о дефиците этого важного минерала:

Мышечные судороги и спазмы

Если вы часто испытываете мышечные спазмы или судороги, особенно в ногах, это может быть признаком дефицита магния. Этот минерал важен для нормального сокращения и расслабления мышц, поэтому его недостаток приводит к таким неприятным симптомам.

Усталость и слабость

Без магния организм не может эффективно вырабатывать энергию. Если вы чувствуете постоянную усталость и слабость, даже без явных причин, причина может быть именно в его недостатке.

Тревога и депрессия

Магний регулирует уровень нейромедиаторов в мозге, что влияет на наше настроение. Низкий уровень магния часто ассоциируется с повышенной тревожностью и депрессивными симптомами.

Проблемы со сном

Магний также отвечает за регуляцию сна. Его недостаток может вызывать трудности с засыпанием или нерегулярный сон. Добавление магния в рацион может значительно улучшить качество сна.

Нерегулярное сердцебиение

Магний важен для нормальной работы сердца, поэтому его дефицит может вызвать нерегулярное сердцебиение или другие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Мигрени и головные боли

Дефицит магния может быть связан с мигренями и головными болями, поскольку он регулирует работу нейромедиаторов и кровеносных сосудов. Если вы часто страдаете от головных болей, стоит проверить уровень магния.

Высокое кровяное давление

Магний помогает поддерживать здоровый уровень кровяного давления, поскольку он способствует расслаблению кровеносных сосудов. Низкий уровень магния может привести к повышению давления, поэтому важно увеличить его потребление, чтобы поддержать здоровье сердца.

Проблемы с пищеварением

Запоры, вздутие и другие проблемы с пищеварением могут быть связаны с дефицитом магния, поскольку он помогает регулировать мышечные сокращения в желудочно-кишечном тракте.

Онемение и покалывание

Если вы часто чувствуете покалывание или онемение в руках или ногах, это может быть из-за недостатка магния, поскольку этот минерал имеет важное значение для нормальной работы нервной системы.

Важно. Увеличение потребления магния, особенно через продукты, богатые этим минералом, может помочь избежать этих неприятных симптомов и улучшить общее самочувствие.фс