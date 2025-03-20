8 правил, которых должен придерживаться каждый человек с высоким уровнем холестерина

Для людей с повышенным уровнем холестерина важно придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы улучшить самочувствие и минимизировать риск серьезных заболеваний. Медики поделились советами, которые помогают снизить уровень "вредного" холестерина.

Холестерин – это разновидность жира, который можно описать как вещество восковой консистенции с желтоватым оттенком. Его количество увеличивается из-за потребления красного мяса, молочных продуктов и яиц, хотя основную часть этого вещества организм вырабатывает самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Surrey Live.

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Существует "полезный" холестерин – липопротеины высокой плотности (ЛПВП), и "вредный" – липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Избыток ЛПНП может стать причиной закупорки сосудов, развития сердечного приступа или инсульта. В то же время ЛПВП помогает очищать сосуды, выводя ЛПНП в печень, что способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

8 правил, которые помогут снизить холестерин

По словам эндокринолога и кардиолога Сары Берри, правильное питание может помочь снизить уровень холестерина. Вот несколько советов, которые помогут достичь этого:

Увеличьте потребление растворимой клетчатки. Она содержится в таких продуктах, как бобовые, чечевица, семена, орехи, фрукты (яблоки, груши, цитрусовые, ягоды, виноград) и овощи. Клетчатка помогает выводить холестерин ЛПНП через кишечник. Суточная норма – около 30 граммов. Добавьте в рацион продукты с полезными жирами. Источниками полезных жиров является оливковое масло, авокадо, семена, орехи и жирная рыба. Пища с высоким содержанием таких жиров способствует снижению уровня "вредного" холестерина. Добавьте растительный белок. Замените часть животного белка (мясо и яйца) растительными аналогами, такими как бобовые или тофу. Попробуйте продукты с растительными стеролами и станолами. Эти вещества препятствуют усвоению холестерина и содержатся в ростках пшеницы, кунжуте, подсолнечника, миндале, авокадо и оливковом масле. Уменьшите потребление ультраобработанных продуктов. Избегайте чрезмерного количества соли, сахара и насыщенных жиров, которые присутствуют в белом хлебе, сладостях, чипсах, шоколаде и газированных напитках. Готовьте еду дома. Домашняя еда помогает контролировать количество соли, жиров и сахара, избегая добавления искусственных компонентов. Ищите полезные замены. Используйте, например, оливковое масло вместо сливочного масла, орехи вместо сладких перекусов, а вместо мясных блюд добавляйте больше овощей. Придерживайтесь принципа 80/20. Это означает, что 80% вашего рациона составляют полезные сбалансированные продукты, а остальные 20% – это возможность насладиться любимыми блюдами без лишнего чувства вины.

Уровень холестерина в организме лишь на 20% зависит от питания, тогда как остальные 80% определяются генетикой, работой печени (собственного синтеза холестерина) и другими факторами, такими как образ жизни, физическая активность, стресс и состояние здоровья. Поэтому, если вы имеете такую проблему – обратитесь к врачу, возможно вам требуется медикаментозное регулирование уровня холестерина и изменения в рационе недостаточно.