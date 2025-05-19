Модный диагноз или серьезная проблема: 7 мифов о СДВГ, которые помогут лучше его понять

Вокруг синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) существует много распространенных заблуждений. Некоторые воспринимают это как вымышленное расстройство, другие считают, что причина – в "плохом воспитании" или чрезмерном увлечении современными гаджетами.

Также об этом диагнозе начали узнавать все больше людей и замечать его симптомы у себя, но в большинстве случаев люди его не имеют, сообщает 24 Канал со ссылкой на Child Mind Institute.

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Миф 1. СДВГ – это следствие неправильного воспитания, а не диагноз

Это один из самых распространенных мифов о СДВГ. На самом деле расстройство проявляется у детей с раннего возраста, и его возникновение не зависит ни от воспитательных подходов, ни от мотивации, ни от внимания со стороны родителей. Проблемы обычно охватывают различные сферы развития – речи, моторику, учебные навыки, а также социальные навыки.

Научные исследования доказывают: стиль воспитания родителей не приводит к развитию СДВГ. В то же время понимание потребностей ребенка и правильная поддержка со стороны взрослых могут стать решающими в формировании навыков сосредоточенности и усидчивости. Другими словами, именно поддержка родителей помогает ребенку преодолевать трудности, возникающие при СДВГ.

Миф 2. СДВГ – слишком новый диагноз, чтобы быть уверенным в его существовании

Впервые симптомы, соответствующие современному пониманию СДВГ, описал еще в 1775 году немецкий врач Мельхиор Адам Вейкард. Впоследствии в 1980 годах расстройство называли "гиперкинетическим синдромом" (МКБ10), а уже с 2022 года в Украине и многих других странах используется термин "СДВГ" в соответствии с МКБ11.

Несмотря на то, что диагноз стал распространенным, это не уменьшает его важности – СДВГ значительно влияет на повседневную жизнь и детей, и взрослых. По данным Всемирной федерации СДВГ, люди с этим расстройством чаще имеют сопутствующие заболевания, такие как диабет, ожирение, астма, расстройства сна и тому подобное.

Миф 3. На самом деле детей с СДВГ мало, а другие просто очень активны

По статистике, СДВГ диагностируют примерно у 10% детей в мире. Признаки проявляются в раннем возрасте и могут иметь разную интенсивность: у некоторых преобладает невнимательность, у других – гиперактивность или импульсивность.

Выделяют три основных типа СДВГ: с преобладанием дефицита внимания, гиперактивности и импульсивности или их сочетанием. Диагноз ставится при долгосрочных трудностях в обучении, быту, социализации.

Стоит помнить: не каждый энергичный ребенок имеет СДВГ. Для определения диагноза необходима консультация специалиста – детского психиатра или невролога.

Миф 4. Причину СДВГ всегда нужно искать в стиле жизни родителей

Научно прямо не доказано, что образ жизни родителей непосредственно влияет на развитие СДВГ у детей. Но определенные факторы риска все же существуют: курение и алкоголь во время беременности, преждевременные роды или низкий вес при рождении увеличивают вероятность расстройства. Также симптомы могут усиливаться из-за сложных жизненных обстоятельств, социальной незащищенности и насилия.

Миф 5. К появлению СДВГ приводят гаджеты и телевизоры

СДВГ – это врожденное, а не приобретенное расстройство. Сами по себе устройства не вызывают СДВГ. Однако чрезмерное использование экранов (более двух часов в день) действительно снижает способность детей концентрироваться, повышает раздражительность и склонность к эмоциональным вспышкам, особенно если устройства используются вне образовательных или коммуникативных целей.

Миф 6. Если ребенок не может усидеть, то у него точно СДВГ

Повышенная активность еще не означает наличие СДВГ. При этом расстройстве трудности с вниманием и поведением наблюдаются постоянно и в разных сферах. Если ребенок, например, не выспался и был невнимательным один день, а на любимых занятиях хорошо концентрируется – вероятнее всего, это ситуативное поведение. Важно найти индивидуальный подход, мотивировать и поддержать ребенка в достижениях.

Миф 7. Онлайн-тест может точно выявить СДВГ

Ни один интернет-тест не может заменить комплексной профессиональной диагностики. Если у родителей возникают подозрения относительно СДВГ, следует обратиться к специалистам: психологу, психиатру или неврологу. Квалифицированный специалист проведет беседы, наблюдения, тесты и, при необходимости, привлечет дополнительных экспертов.

Перед консультацией желательно получить отзывы от воспитателей или учителей, чтобы собрать больше информации о поведении ребенка в различных ситуациях.