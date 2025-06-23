Хворобу Паркінсона змогли діагностувати за допомогою сірки

Китайські науковці зробили крок уперед у ранній діагностиці хвороби Паркінсона, створивши інноваційний інструмент на основі поєднання газової хроматографії, мас-спектрометрії та штучного інтелекту.

Їхній метод вирізняється не лише високою точністю, але й доступною вартістю, що вигідно відрізняє його від традиційних підходів до діагностики, пише 24 Канал з посилання на Analytical Chemistry.

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Складність діагностики хвороби Паркінсона

Хвороба Паркінсона – одне з найпоширеніших прогресуючих нейродегенеративних захворювань (за частотою поступається лише хворобі Альцгеймера). Для успішного лікування критично важливо розпізнати хворобу якнайраніше, однак це часто складно: початкові прояви можуть бути нечіткими та неспецифічними, а сучасні методи діагностики – такі як клінічні шкали та нейровізуалізація – залишаються суб’єктивними і дорогими.

Раніше науковці з’ясували, що хімічний склад шкірного сала містить інформацію про наявність чи відсутність хвороби Паркінсона. Однак аналіз шкірного сала не завжди дає точні результати через вплив зовнішнього середовища – вологості, сонячного світла та інших чинників, які здатні змінювати та вироблення, і склад себуму.

Новий спосіб діагностики хвороби Паркінсона

Вихід знайшли фахівці Чжецзянського університету: вони запропонували досліджувати не шкірне сало в чистому вигляді, а вушну сірку – біоматеріал, який також утворюється з виділень шкірних залоз. Шкіра слухового проходу надійно захищена від зовнішнього середовища, а отже, вушна сірка точніше відображає внутрішні біохімічні процеси організму. При цьому взяти її для аналізу просто та неінвазивно.

Суть нової методики – в аналізі летких органічних сполук, що виділяються зі слухового каналу. Для цього вчені використали комбінацію газової хроматографії та мас-спектрометрії, а обробку та інтерпретацію результатів довірили спеціально навченій нейромережі. Як потенційні біомаркери дослідники обрали чотири речовини: етилбензол, 4-етилтолуол, пентаналь і 2-пентадецил-1,3-діоксолан.

Для тестування технології були зібрані мазки з вух 209 добровольців – 108 із них мали діагноз хвороби Паркінсона. Після аналізу зразків та навчання нейромережі система змогла з точністю 94,4% відрізняти хворих від здорових людей.

Результати цього дослідження відкривають нові перспективи для масового та недорогого скринінгу хвороби Паркінсона, дозволяючи виявляти захворювання на ранніх стадіях – задовго до появи явних симптомів. За подальшого розвитку методики такий аналіз може стати надійним і доступним інструментом для лікарів і пацієнтів у всьому світі.