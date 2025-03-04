Все набагато гірше, ніж передбачали: скільки людей матимуть ожиріння до 2050 року

Очікується, що до 2050 року близько 60% дорослого населення та третина дітей і підлітків матимуть ожиріння. При цьому кількість дітей і підлітків з ожирінням у світі зросте більше ніж удвічі, хоча темпи поширення цього явища в різних регіонах будуть суттєво відрізнятися.

Науковці відзначають, що у нових поколінь ожиріння виникає частіше та в більш ранньому віці, що може спричинити розвиток цукрового діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і загальне зниження якості життя. Результати досліджень щодо поширення ожиріння серед дітей і дорослих опубліковані у двох статтях, розміщених у журналі The Lancet, передає 24 Канал.

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В яких країна буде найбільше людей з ожирінням

Прогнози науковців базувалися на аналізі тенденцій із 1990 по 2021 роки, а також враховували ефективність різних програм боротьби з ожирінням і демографічний ріст. За даними, половина всіх людей з ожирінням у 2050 році буде проживати вісім країн: Китаї (402 мільйони осіб), Індії (180 мільйонів), США (172 мільйони), Бразилії (88 мільйонів), росії (71 мільйон), Мексиці (58 мільйонів), Індонезії (52 мільйони) та Єгипті (41 мільйон).

Водночас найвищі темпи приросту ожиріння серед дорослих – у 3,5 раза – спостерігатимуться в країнах Африки на південь від Сахари. У цьому регіоні найбільший ріст відзначатиметься в Нігерії, яка у 2050 році стане четвертою країною у світі за кількістю дорослих з ожирінням. Близько чверті людей із зайвою вагою серед дорослих складатимуть люди віком понад 65 років, що зумовлює додаткові ризики для їхнього здоров’я.

Дитяче ожиріння

Щодо дітей, то третина з них, які матимуть ожиріння, проживатимуть у чотирьох регіонах із найвищим приростом цього стану: північній Африці, Близькому Сході, Латинській Америці та Карибському басейні. Цікаво, що серед хлопчиків 5 – 14 років випадки ожиріння зустрічатимуться частіше, ніж надмірна вага, у той час, як у дівчат і старших підлітків-хлопців тенденція переважання надмірної ваги над ожирінням збережеться.

Експерти наголошують на негайній необхідності розробки та впровадження програм зі скорочення виробництва ультраобробленої їжі, розширення доступу до здорового харчування та медичної допомоги.