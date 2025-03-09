В Україні посилюють контроль за продажем налбуфіну

Міністерство охорони здоров'я України запропонувало зміни до порядку реалізації сильнодіючого опіоїдного анальгетика налбуфіну. Ці зміни покликані обмежити його продаж без рецепта, що стало масовим явищем у 2024 році.

Згідно з проєктом постанови, препарат більше не можна буде придбати за паперовим рецептом, а лише за електронним, повідомляє 24 Канал.

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Проте ця вимога не поширюватиметься на аптеки в регіонах, де відсутня технічна можливість виписувати електронні рецепти. До таких територій належать:

прифронтові зони,

тимчасово окуповані території,

райони, де ведуться активні бойові дії.

Окрім цього, нові правила зобов’яжуть аптеки зберігати паперові рецепти на продаж налбуфіну, буторфанолу та диналбуфіну себакату протягом трьох років.

Чому МОЗ посилює контроль над налбуфіном

У 2024 році в Україні продали понад 2,8 мільйона упаковок налбуфіну. Водночас лікарі виписали на нього лише близько 5 000 рецептів, а фактично за ними було придбано лише 986 упаковок. Це означає, що переважна більшість продажів відбувалася без жодних медичних призначень.

"Аптеки не можуть надати рецепти, за якими вони відпустили ці препарати, аргументуючи це відсутністю вимоги їх зберігати. Це свідчить про високий ризик незаконного відпуску налбуфіну", – заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також відомство доручило Держлікслужбі перевірити дотримання правил відпуску налбуфіну в аптеках.

Що відомо про налбуфін Цей опіоїдний анальгетик широко використовують для знеболення, проте він не входить до переліку контрольованих наркотичних засобів. Через це продаж препарату не регулюється так суворо, як інших опіатів.

Попри свою популярність у медицині, налбуфін не входить до офіційного стандарту лікування хронічного больового синдрому. Він також не включений до переліку препаратів, які використовують для надання допомоги військовослужбовцям.

Деякі лікарі та науковці вказують на його сумнівну ефективність. Раніше анестезіолог Іван Черненко зазначив, що налбуфін слабко знеболює, але водночас пригнічує свідомість і дихання, що може ускладнювати проведення анестезії. Крім того, препарат може викликати залежність, зокрема у поранених військових, які отримують його як знеболювальний засіб.