Як пізня вагітність впливає на здоровʼя дитини

Останніми роками у розвинених країнах спостерігається виразна тенденція: дедалі більше жінок вирішують народжувати першого малюка після 40 років. Проте, як показало нове масштабне дослідження шведських науковців, це довгоочікуване материнство може бути пов’язане з певними ризиками для здоров’я дітей.

Автори роботи з Уппсальського університету проаналізували історії сотень тисяч пологів, щоб з’ясувати, як вік матері впливає на стан дитини при народженні, пише 24 Канал з посилання на Acta Paediatrica.

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Пізня вагітність

У суспільствах із розвиненою медициною та соціальною підтримкою жінки все частіше відкладають материнство з низки причин: будують кар’єру, укладають шлюб у більш зрілому віці, а також мають доступ до сучасних методів лікування безпліддя, зокрема екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Так, у Швеції у 2022 році майже 5% породіль були старші за 40 років.

Втім, разом із віком зростають і певні ризики. Вже відомо, що після 40 років шанси швидко завагітніти зменшуються, а майбутні мами частіше стикаються з такими проблемами, як ожиріння, ускладнення вагітності, їм частіше потрібен кесарів розтин.

Нове дослідження віку вагітності

Однак, як виявилося, питання впливу віку матері на здоров’я новонароджених досліджувалося досить мало. Щоб заповнити цю прогалину, команда під керівництвом Софії Восс проаналізувала дані Національного реєстру пологів Швеції – до дослідження були включені всі вагітності, що завершилися пологами починаючи з 22 тижня, за період із 2010 по 2022 рік.

В аналіз потрапили дані 312 тисяч вагітних старших за 34 роки, відібраних за певними критеріями (наприклад, були виключені багатоплідні вагітності). Учасниць поділили на три вікові групи: 35 – 39 років, 40 – 44 та 45 і старше. Перша група стала контрольною.

Пізня вагітність негативно впливає на здоровʼя дитини

Результати виявилися однозначними: загалом важкі ускладнення у немовлят у Швеції зустрічаються рідко, однак із віком матері ризики для новонароджених зростають. Особливо це помітно після 45 років. У цій групі частіше фіксували такі проблеми, як мертвонародження, передчасні пологи, недостатня вага та гіпоглікемія (низький рівень цукру в крові) у немовлят.

Наприклад, у жінок старших за 45 років мертвонародження траплялося у 0,83% випадків – це майже вдвічі частіше, ніж у жінок 35–39 років (0,42%). Ризик передчасних пологів також зростав: із 4,8% у групі до 40 років, до 6,1% у сорокарічних і до 8,4% у жінок старших за 45. У таких новонароджених частіше спостерігали дефіцит маси тіла та проблеми з рівнем цукру в крові.

Водночас науковці підкреслюють: їхня мета – не налякати майбутніх мам, а надати об’єктивний та докладний аналіз ризиків, щоб лікарі могли точніше контролювати вагітність, обирати оптимальну тактику ведення пологів і давати жінкам повну та правдиву інформацію.

Попри масштаб дослідження, воно має й певні обмеження. Наприклад, автори не враховували вплив таких факторів, як спосіб життя, харчування, вага, рівень стресу, фізична активність, які також можуть впливати на перебіг вагітності та пологів. Також не аналізувалося, скільки часу жінка намагалася завагітніти і з якими труднощами стикалася на шляху до материнства – а у багатьох цей шлях був довгим і непростим, особливо після 40 років.

Крім того, використання ЕКЗ та інших допоміжних репродуктивних технологій саме по собі може додавати ризиків, пов’язаних, наприклад, із гормональною стимуляцією, а не тільки з віком жінки.