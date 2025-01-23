Справжній прорив: устриці знищили стійкі до антибіотиків бактерії

Скоро бактеріальна пневмонія та тонзиліт можуть стати лише спогадом. Вчені з Університету Південного Хреста в Австралії зробили несподіване відкриття: білки, виявлені в крові устриць, мають надзвичайні антибактеріальні властивості.

Вони не тільки знищують бактерії, але й посилюють ефективність антибіотиків, які часто втрачають свою дієвість через зростаючу стійкість бактерій до ліків. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі PLOS One, передає 24 Канал.

Також на тему У популярних ліків Ozempic і Wegovy виявляють все більше негативних побічних реакцій

Устриці мають антибактеріальні властивості

Устриці постійно фільтрують воду, що дозволяє їм справлятися з величезною кількістю мікробів. Їхня кров, відома як гемолімфа, містить білки з антимікробною дією. Ці білки здатні руйнувати біоплівки – захисні структури, які бактерії створюють для захисту від антибіотиків і імунної системи. Біоплівка функціонує як фортеця, яку білки устриць можуть зруйнувати, полегшуючи доступ антибіотиків до бактерій.

В ході експериментів дослідники випробували вплив цих білків на бактерії, які викликають серйозні інфекції, такі як пневмонія та тонзиліт, зокрема Streptococcus pneumoniae та Staphylococcus aureus, відомий як "золотистий стафілокок".

Устриці посилюють дію антибіотиків

Білки з устриць не тільки знищували бактерії, але й посилювали дію антибіотиків (ампіциліну, гентаміцину, ципрофлоксацину та інших) у 2 – 32 рази.

Стійкість до антибіотиків є серйозною загрозою для людства, ускладнюючи лікування багатьох інфекцій з кожним роком. Білки гемолімфи устриць можуть стати основою нових стратегій у боротьбі зі стійкими мікробами. Крім того, дослідження показали, що ці білки безпечні для людських клітин.

Гемолімфа містить набір білків, які не тільки знищують бактерії, але й перешкоджають прикріпленню їх до клітин,

– розповіла одна з авторок дослідження професорка Кірстен Бенкендорф.

На додаток до перспективи розробки нових ліків, устриці також корисні для здоров'я, оскільки вони багаті на цинк, поліненасичені жирні кислоти та вітамінами, які сприяють зміцненню імунної системи.

Дослідники підкреслюють значний потенціал природних ресурсів у вирішенні однієї з ключових медичних проблем нашого часу.