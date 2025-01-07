В США померла перша людина від пташиного грипу

У Сполучених Штатах зафіксували перший летальний випадок у людини, інфікованої небезпечним штамом пташиного грипу H5N1. Ця трагедія стала знаковою, оскільки раніше таких випадків у країні не було.

Пацієнт, який перевищив 65-річний віковий поріг і страждав від супутніх захворювань, потрапив до лікарні після контакту з домашніми та дикими птахами, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про загиблого

Представники охорони здоров'я штату Луїзіана повідомили, що в результаті розслідування не виявлено інших випадків зараження, пов'язаних із цим випадком.

Експерти у сфері грипу застерігають, що вірус H5N1 може проявлятися й надалі, оскільки він продовжує поширюватися. Пацієнт з Луїзіани був інфікований варіантом вірусу D1.1, який активно циркулює серед диких птахів та домашньої птиці, і не є тим самим штамом, що виявляється у великої рогатої худоби.

Наскільки небезпечний пташиний грип

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2003 року у світі зафіксовано близько 900 випадків зараження пташиним грипом у людей, з яких приблизно половина закінчилася смертю.

Це вказує на високий рівень летальності вірусу, проте експерти вважають, що дані можуть бути неповними. Легкі випадки, ймовірно, залишаються поза увагою, оскільки він не потребує госпіталізації та уваги лікарів.

Дослідники відзначають, що навіть якщо реальний рівень смертності нижчий в 10 разів – приблизно 5% – це все ще серйозне захворювання. Наприклад, смертність від попереднього штаму COVID-19 становила близько 2,6%.