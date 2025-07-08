Не могла потрапити до лікаря 7 років: пенсіонерка у Великій Британії вирвала собі зуби

У Великій Британії ситуація з державною стоматологією досягла критичної точки: дедалі більше людей залишаються без належної допомоги. Живий приклад – 76-річна Лінда Колле з Девону, якій довелося власноруч вирвати собі зуби через неможливість потрапити на прийом до стоматолога.

Як розповідає Лінда, сім років вона намагалася знайти лікаря, дзвонила в різні клініки, але скрізь потрапляла лише до довжелезних списків очікування. Девон, місто, в якому живе жінка, називають "стоматологічною пустелею" – так багато мешканців регіону не можуть отримати базову допомогу, пише 24 Канал з посилання на Daily Mirror.

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Жінка сама собі вирвала зуби

Через постійний біль і запалення ясен жінка була змушена харчуватися лише м’якою їжею.

Я їла тільки дитяче харчування та супи, не могла навіть уявити, що зможу пережувати щось тверде. Зрештою, біль став нестерпним – і я сама видалила зуб,

– згадує Лінда.

Проблема ускладнилася ще й тим, що без трьох зубів їй не могли виготовити нову протезну пластину. Єдиним виходом стало звернення до приватного стоматолога, на що довелося відкласти всю пенсію. Перероблювання пластини обійшлася у 200 фунтів – це майже весь тижневий бюджет Лінди.

"Я віддала роки сплати податків і внесків, тому за законом повинна мати право на безоплатну стоматологічну допомогу. Але на практиці це просто недоступно", – обурюється пенсіонерка.

Національна проблема

Після багаторічних скорочень фінансування, бюджету стоматології в системі NHS (Національної служби охорони здоровʼя) вистачає лише для половини населення. За підрахунками парламентського комітету з охорони здоров’я, майже 12 мільйонів жителів країни у 2024 році залишилися без державної стоматологічної допомоги. Ще більш тривожний факт: 9 з 10 державних клінік більше не беруть нових дорослих пацієнтів.

Британська стоматологічна асоціація вже закликає до негайної реформи галузі – адже нинішній стан сфери не відповідає стандартам сучасної Європи. Великобританія витрачає найменшу частку свого медичного бюджету на стоматологію серед усіх країн Європи, і наслідки цього вже відчуває кожен мешканець.