Хірурги провели унікальну операцію: пухлину хребта видалили через око

19-річній Карлі Флорес успішно видалили рідкісну злоякісну пухлину шийного відділу хребта, використавши незвичний хірургічний доступ — через нижню очну ямку. Операція тривала майже 19 годин.

Операцію проводили у 2024 році, і за рік після втручання рак не повернувся, повідомляє The Washington Post, передає 24 Канал.

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Історія недуги дівчини

Проблеми зі здоров'ям у Карли почалися ще два роки тому, коли вона несподівано відчула порушення зору – під час уроків водіння дівчина помітила перед собою дві автівки замість однієї. Спочатку лікарі припустили проблеми із зором, але обстеження показало, що на око тисне велика пухлина. У дівчини діагностували хордому – рідкісне онкозахворювання.

Першу операцію Карлі зробили у квітні 2024-го. Щоб дістатися до пухлини, хірург Мохамед Лаліб видалив частину черепа. Але виявилось, що в тілі дівчини є ще одна хордома – на шиї, біля хребта. Через її розташування стандартні методи операції були непридатні: доступ ззаду був би недостатнім, а через рот або ніс – надто ризикованим.

Як вдалось врятувати Карлу

Тож лікарі обрали експериментальний підхід: дістатися до пухлини через нижню очну ямку, використовуючи метод, який раніше випробовували лише на анатомічних зразках. Операцію провели 1 травня, її проводили відразу кілька команд спеціалістів.

Спочатку хірург через розріз у яснах і повіках відкрив доступ до очної ямки, відсунув очне яблуко та видалив частину верхньої щелепи. Потім фахівці провели інструменти через ніздрі та повіку до шийного відділу хребта. Пухлину видаляли поетапно, обережно обходячи нервові тканини.

Для реконструкції обличчя використали фрагмент кістки зі стегна та титанові пластини. Після операції Карла перенесла ще одну – для стабілізації з'єднання між черепом і хребтом. Після півтора місяців реабілітації дівчина розпочала курс протонної терапії, щоб знищити залишки ракових клітин.

Хоча Карла досі носить шийний фіксатор і відчуває біль, останнє обстеження у березні 2025 року не виявило слідів хвороби. За словами лікаря, її прогноз – "чудовий".