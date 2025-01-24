У Рівному онколог видалив пацієнтці двоє грудей, замість однієї: висновок комісії здивував

У Рівному лікаря покарали за самостійне рішення про розширення обсягу операції без погодження з консиліумом. Він видалив жінці одразу двоє грудей замість однієї. Тож, було скликано комісію, аби визначити, чи були його дії обґрунтовані медичною необхідністю.

Клініко-експертна комісія Національного інституту раку провела перевірку у Рівненському обласному протипухлинному центрі після скарги доньки 75-річної пацієнтки. 24 Канал з посиланням на Zaxid.net розповідає, що відомо про випадок, і чи справедливо покарали лікаря.

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Що відомо про операцію

Лікар розповів, що уже під час операції, яка відбулася 10 вересня 2024 року, надійшли результати додаткового аналізу, який виявив ракові клітини в обох молочних залозах. Тому Петро Якимчук вирішив провести подвійну мастектомію без погодження з консиліумом.

Лікар пояснив своє рішення необхідністю уникнути повторного хірургічного втручання, враховуючи похилий вік пацієнтки та її кардіологічні проблеми.

За словами медичного директора центру Олександра Ткача, пацієнти перед операцією підписують згоду, яка дозволяє хірургу змінювати обсяг втручання у разі непередбачених обставин. Однак такі рішення мали б ухвалюватися на консиліумі, що Якимчук проігнорував.

Результати розслідування

Комісія дійшла висновку, що операція була правомірною з медичного погляду, оскільки злоякісні клітини справді виявили в обох грудях. Однак лікаря покарали за порушення протоколу ухвалення рішень. Його звільнили з посади завідувача відділення, але залишили працювати рядовим хірургом у тому ж закладі.