Зʼявився на світ швидше за всіх: у США народився хлопчик на 133 дні раніше терміну

В американському штаті Айова сталося справжнє медичне диво – хлопчик, на ім'я Неш Кін увійшов до Книги рекордів Гіннеса як дитина, яка з’явилася на світ раніше всіх у світі. Немовля народилося майже на чотири з половиною місяці передчасно – на 133 дні раніше встановленого терміну.

Неш народився 5 липня 2024 року в медичному центрі Університету Айови. Малюк з’явився на 21 тижні вагітності, хоча звична тривалість виношування становить близько 40 тижнів, пише 24 Канал з посилання на сайт Книги рекордів Гіннеса.

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Перші дні після народження

На момент народження його зріст був лише 24 сантиметри, а вага – всього 285 грамів, що навіть менше за середній грейпфрут.



Розмір хлопчика після народження / Фото Guinness World Records

Відразу після народження хлопчика доставили до відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Це одне з найсучасніших у Сполучених Штатах, і саме тут Неш провів свої перші шість місяців життя. Перші години й дні після екстремально раннього народження – найкритичніші для таких діток, і вони вимагають цілодобового спостереження лікарів.

Увесь цей час поруч із хлопчиком були його батьки – Моллі та Рендалл. Моллі згадує перші дні як "суцільний туман страху й тривоги, змішаний із надією".

Виписка з лікарні

Після пів року у лікарні Неша нарешті відпустили додому. Проте на цьому боротьба не закінчилася: хлопчик все ще потребує особливого медичного догляду – він перебуває на кисневій підтримці, користується зондом для годування, а через незначну втрату слуху носить слухові апарати. Окрім того, Неш відвідує спеціалізований дитячий садочок.



Неша вже виписали з лікарні / Фото Guinness World Records

Свій перший день народження хлопчик відсвяткував у родинному колі з близькими людьми. Лікарі дозволили йому вперше скуштувати торт – це стало справжнім святом для всієї родини.

Це був дуже емоційний момент – і гордість, і вдячність, і навіть трохи смутку за непростий шлях. Але головне – це перемога життя, стійкість і віра в диво,

– підсумовує Моллі.

До рекорду Неша найраніше народженою вважалася дитина Кертіс Зі-Кіт Мі з Алабами, який з’явився на світ також на 21 тижні, але на день пізніше.