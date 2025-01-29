Указ Трампа зупинив постачання важливих ліків до бідних країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила постачання життєво необхідних медикаментів до держав, які отримують підтримку від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За даними джерел Reuters, 28 січня підрядники та партнери USAID почали отримувати накази про негайне припинення діяльності, передає 24 Канал. Одне з таких повідомлень було направлено до відомої американської консалтингової компанії Chemonics.

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Зупинка постачання ліків від США

USAID, серед іншого, займається програмами боротьби з ВІЛ, малярією, туберкульозом, а також підтримує ініціативи у сфері контрацепції та охорони здоров’я матері та дитини.

Це справжня катастрофа. Безкоштовні ліки, які постачаються через USAID, підтримують життя 20 мільйонів людей, які живуть із ВІЛ. Тепер це припиниться,

– заявив колишній керівник відділу глобальної охорони здоров’я USAID Атул Гаванде.

Він також наголосив, що перерви у постачанні ліків можуть призвести до виникнення лікарсько-стійких штамів хвороб. Повідомлення про припинення підтримки також отримали інші партнери USAID, які навіть не зможуть отримати медикаменти, наявні на складах.

Гаванде підкреслив, що йдеться про організації, які надають допомогу 6,5 мільйона сиріт та дітей, уразливих до ВІЛ, у 23 країнах світу.

Допомога від США

У 2023 фінансовому році США забезпечили 72 мільярди доларів допомоги. Країна надала 42% всієї гуманітарної допомоги, відстежуваної Організацією Об'єднаних Націй у 2024 році.

Трамп наказав зробити 90-денну паузу в допомозі в іноземному розвитку 20 січня, в день, коли він склав присягу, в очікуванні оцінки ефективності та відповідності зовнішній політиці США.