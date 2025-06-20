Чи можливо завагітніти ще раз, якщо ви вже очікуєте дитину

Такий феномен справді існує і має назву "суперфетація". Це настільки рідкісне явище, що кожен випадок стає сенсацією у медичних новинах. На сьогодні у світовій медицині відомо лише близько десяти подібних епізодів.

Що таке суперфетація та чому вона майже неможлива

Суперфетація – це ситуація, коли у жінки починається нова вагітність уже на тлі першої, пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Після настання вагітності організм жінки перебудовується так, щоб унеможливити повторне зачаття:

Гормональний фон змінюється, що практично повністю пригнічує овуляцію, а отже – і появу нової яйцеклітини.

У шийці матки формується щільна слизова пробка, яка перешкоджає проникненню сперматозоїдів до порожнини матки й фаллопієвих труб.

Завдяки цим захисним механізмам повторна вагітність стає надзвичайно малоймовірною.

Чи може жінка відчути суперфетацію

У суперфетації немає особливих симптомів, які б відрізняли її від звичайної вагітності. Саме тому лікарі найчастіше дізнаються про це випадково – наприклад, під час ультразвукового дослідження. Практично всі відомі випадки суперфетації траплялися у жінок, які проходили лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

В надзвичайно рідкісних випадках, якщо другий менструальний цикл настає вже під час поточної вагітності та відбувається овуляція, можливо повторне зачаття. Тоді в організмі жінки одночасно розвиваються два ембріони, але з різницею у термінах. Зазвичай таке можливе лише при застосуванні ДРТ, адже природним шляхом організм надійно захищений від повторної вагітності.

Суперфетація – це неймовірно рідкісна та майже неможлива у природних умовах ситуація. Природа подбала про те, щоб кожна вагітність розвивалася спокійно й без "конкурентів".