Чи можливо завагітніти ще раз, якщо ви вже очікуєте дитину
- Суперфетація – рідкісне явище, коли нова вагітність починається на тлі вже існуючої, відоме лише близько десяти випадків у світі.
- Це явище зазвичай трапляється у жінок, які проходять лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, і немає особливих симптомів, що відрізняють його від звичайної вагітності.
- Після настання вагітності організм жінки зазвичай запобігає повторному зачаттю шляхом гормональних змін та фізичних бар'єрів, що робить суперфетацію дуже малоймовірною.
- У природних умовах суперфетація майже неможлива через захисні механізми, які забезпечують розвиток однієї вагітності без "конкурентів".
Такий феномен справді існує і має назву "суперфетація". Це настільки рідкісне явище, що кожен випадок стає сенсацією у медичних новинах. На сьогодні у світовій медицині відомо лише близько десяти подібних епізодів.
Що таке суперфетація та чому вона майже неможлива
Суперфетація – це ситуація, коли у жінки починається нова вагітність уже на тлі першої, пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.
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Після настання вагітності організм жінки перебудовується так, щоб унеможливити повторне зачаття:
- Гормональний фон змінюється, що практично повністю пригнічує овуляцію, а отже – і появу нової яйцеклітини.
- У шийці матки формується щільна слизова пробка, яка перешкоджає проникненню сперматозоїдів до порожнини матки й фаллопієвих труб.
Завдяки цим захисним механізмам повторна вагітність стає надзвичайно малоймовірною.
Чи може жінка відчути суперфетацію
У суперфетації немає особливих симптомів, які б відрізняли її від звичайної вагітності. Саме тому лікарі найчастіше дізнаються про це випадково – наприклад, під час ультразвукового дослідження. Практично всі відомі випадки суперфетації траплялися у жінок, які проходили лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).
В надзвичайно рідкісних випадках, якщо другий менструальний цикл настає вже під час поточної вагітності та відбувається овуляція, можливо повторне зачаття. Тоді в організмі жінки одночасно розвиваються два ембріони, але з різницею у термінах. Зазвичай таке можливе лише при застосуванні ДРТ, адже природним шляхом організм надійно захищений від повторної вагітності.
Суперфетація – це неймовірно рідкісна та майже неможлива у природних умовах ситуація. Природа подбала про те, щоб кожна вагітність розвивалася спокійно й без "конкурентів".
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