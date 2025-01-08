Поширення метапневмовірусу в Китаї: у ВООЗ відреагували на спалах хвороби

Метапневмовірус hMPV, який поширюється в Китаї, не є новим явищем і не становить значної загрози. Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), цей вірус має вкрай низький рівень смертності і викликає симптоми, схожі на звичайну застуду.

Респіраторний вірус, відомий як метапневмовірус людини hMPV, не новий, і представники ВООЗ підкреслюють, що він не є серйозною загрозою. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому Організацією об'єднаних націй у Женеві, з посиланням на речницю ВООЗ Маргарет Гарріс, передає 24 Канал.

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Ситуація в Китаї

Маргарет Гарріс зазначила, що в Китаї зазвичай спостерігається підвищення випадків зараження такими інфекціями взимку, при цьому сезонний грип залишається "найпоширенішим" серед них. Влада також повідомила, що заповненість лікарень наразі нижча, ніж на аналогічний період минулого року, і не було оголошено надзвичайних ситуацій чи заходів реагування.

Метапневмовірус був уперше ідентифікований у 2001 році і продовжує існувати у людській популяції вже тривалий час,

– уточнила речниця ВООЗ.

Наскільки небезпечний метапневмовірус

Вона додала, що це звичайний вірус, який циркулює в зимовий і весняний періоди, зазвичай викликаючи респіраторні симптоми, схожі на застуду. Як і інші віруси, які викликають застуду, він може бути небезпечним для пацієнтів з ослабленим імунітетом, зокрема для новонароджених та людей похилого віку.

Відповідаючи на запитання про рівень смертності від hMPV, Гарріс підкреслила, що він є "дуже, дуже низьким".

Це не той патоген, який зазвичай призводить до смертельних випадків, за винятком найбільш вразливих груп населення,

– підсумувала речниця ВООЗ.

Для забезпечення безпеки вона рекомендувала звичайну профілактику, таку як носіння масок, покращення вентиляції в закритих приміщеннях та регулярне миття рук.

Говорячи про інший вірус, пташиний H5N1, представниця ВООЗ запевнила, що ризик від нього залишається "низьким". Маргарет Гарріс також акцентувала, що цей вірус "не циркулює в людських організмах", а передається людям, які контактують з домашніми птахами або худобою.