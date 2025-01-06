В Україні зафіксували перші випадки метапневмовірусу людини

В Україні зареєстровані 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу людини (HMPV), спалах якого нещодавно стався в Китаї.

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук інфекціоністка Ольга Голубовська, передає 24 Канал. Вона зазначила, що реальна кількість хворих може бути значно вищою.

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Метапневмовірус людини (HMPV) в Україні

За словами лікарки, інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період триває від 3 до 6 днів, а максимальна тривалість захворювання не перевищує десяти днів. Вона зазначає, що найчастіше зустрічаються дві форми захворювання: легка, що супроводжується нежитем та кашлем, і важка, яка може призвести до серйозної дихальної недостатності.

Експерт підкреслює, що найбільш активний період для вірусу припадає на пізню зиму та весну. Для підтвердження діагнозу пацієнтам необхідно пройти тестування на наявність хвороби. В рентгенологічних знімках легенів можуть проявлятися зміни, такі як "матове скло", ателектази та гіперроздуття.

Лікарка також зауважує, що важливо не піддаватися паніці, а дотримуватись схеми лікування. У разі зараження вона рекомендує обмежити контакти з інфікованими, регулярно мити руки, провітрювати приміщення та уникати скупчень людей. Особливо важливо для осіб з груп ризику стежити за своїм здоров'ям, лікувати хронічні захворювання та вживати вітаміни (зокрема, вітамін D) за рекомендацією лікаря.

Лікарка наголошує, що при появі перших симптомів – нежиті, кашлі, задишці – потрібно звернутися до лікарів. Якщо стан погіршується, вона радить пацієнтам не зволікати та погоджуватися на госпіталізацію.

Також негативно вплинули на нашу толерантність до інфікування багатьма широко поширеними збудниками тривалі масові локдауни, ми не контактували один з одним, а імунні реакції починаються з місцевих факторів захисту. Перша хвиля розплати за це почалася позаминулого року із трагічного спалаху RSV-інфекції у світі...

Оскільки HMPV є "братом" RSV, настала його черга,

– пояснила лікарка.

Що відомо про метапневмовірус людини (HMPV)

Метапневмовірус людини (HMPV) може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Виявлений у 2001 році HMPV належить до родини Pneumoviridae разом із респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV).

Зараження цим вірусом відбувається крапельним шляхом, може повторюватися протягом життя. Частіше захворювання є легким (нежить, кашель), але може бути тяжким зі швидким розвитком дихальної недостатності.