Лікування варикозу: чи допомагає гімнастика

Варикозне розширення вен на ногах – явище досить поширене: приблизно кожна п’ята доросла людина у світі стикається з цією проблемою. Для когось це лише естетичний дискомфорт, а для інших – важкість, біль і судоми.

Повністю позбутися варикозу, на жаль, неможливо ні за допомогою вправ, ні іншими методами. Проте існують способи, які дозволяють уповільнити розвиток хвороби та покращити самопочуття, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yorkville Sports Medicine Clinic.

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Що таке варикоз

Венозна система ніг складається з глибоких та поверхневих вен. Глибокі вени транспортують кров до серця, цьому сприяє робота м’язів. Під час ходьби м’язи скорочуються, стискають глибокі вени та допомагають крові рухатися вгору. Спеціальні венозні клапани не дозволяють крові повертатися вниз.

Поверхневі вени розташовані ближче до шкіри й відводять кров від шкіри та м’язів до глибоких вен.

При варикозі вени розширюються та стають звивистими. Це пов’язано з підвищенням локального тиску через застій крові в нижніх кінцівках. Основні причини виникнення варикозу:

слабкість стінок і клапанів вен;

довге перебування в нерухомому стані, наприклад, сидячи чи стоячи.

Симптоми включають біль, набряки, свербіж, судоми, пігментацію шкіри, виразки, а також виступаючі вени.

Фактори ризику варикозу

Ризик розвитку варикозу підвищується у випадках:

старшого віку;

жіночої статі;

вагітності;

спадкової схильності;

зайвої ваги;

куріння;

тривалої сидячої чи стоячої роботи.

Як запобігти розвитку варикозу

Для профілактики та лікування варикозного розширення вен медики радять:

Уникати довготривалого перебування в одному положенні (сидячи або стоячи). Регулярно робити перерви для руху. Підтримувати активний спосіб життя: ходити пішки або кататися на велосипеді. Піднімати ноги вище рівня тіла для покращення кровообігу. Контролювати вагу, щоб зменшити навантаження на судини. Не курити/ Використовувати компресійні панчохи для покращення кровообігу. Носити вільний одяг, що не перешкоджає відтоку крові.

Дослідження показують, що фізичні вправи можуть полегшити неприємні відчуття у ногах. Проте їх ефективність у зменшенні зовнішніх проявів варикозу залишається під питанням. Але лікарі все ж рекомендують заняття для покращення кровотоку.

Вправи для ніг при варикозі

Правила безпеки:

Не займатися гімнастикою, якщо є травми або гострі стани.

Починати тренування поступово, уникаючи болючих рухів.

У разі появи судом зупинитися і розтягнути м’язи.

У разі дискомфорту звернутися до лікаря.

Приклади вправ

Рухи стопами:

Зігнути стопу, затримати на 5 секунд. Нахилитися до стопи, знову затримати на 5 секунд. Розслабитися.

Рухи пальцями ніг:

Зігнути пальці ніг, утримувати 5 секунд, потім розслабитися.

Кругові рухи стопами:

Обертати стопу за годинниковою стрілкою та проти.

Підйоми на носки:

Повільно піднятися на носочки, утримати позицію 5 секунд, потім опуститися.

Розтяжка литкових м’язів:

Виконувати випади, утримуючи спину прямою, п’ятки обох ніг на підлозі. Утримувати розтяжку 10 секунд.

Виконувати такі вправи рекомендується тричі на день по 10 повторень.

Лікування варикозу

Лікування варикозу може бути консервативним або хірургічним.

Компресійний трикотаж. Панчохи, гольфи чи колготки запобігають розтягуванню вен і покращують кровообіг.

Склеротерапія. Введення розчину, що склеює стінки пошкоджених вен.

Лазерна терапія. Використання лазера через катетер для усунення пошкоджених вен.

Хірургічне втручання. Видалення або перев’язка уражених вен для запобігання застою крові.

Який саме метод лікування підходить, визначає судинний хірург після проведення ультразвукового обстеження вен.