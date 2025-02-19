Роками страждала від головного болю: у Києві врятували жінку з пухлиною серця
- У Києві 52-річній жінці успішно видалили міксому серця, яка викликала у неї постійні головні болі.
- Пухлина була виявлена після кардіологічного обстеження, і її своєчасне видалення запобігло можливим ускладненням.
У Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова провели успішну операцію 52-річній пацієнтці з пухлиною серця. Жінка, яка роками страждала від постійних головних болів, навіть не підозрювала про наявність важкої патології.
Жінка не знала про пухлину
Оксана з Дніпра тривалий час шукала причину своїх головних болів, проходячи різноманітні обстеження і приймаючи ліки без результату. Лише після звернення до кардіолога стало зрозуміло, що проблема не в голові, а в серці. 24 Канал з посиланням на пресслужбу лікарні розповідає деталі порятунку жінки.
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Я завжди займалася спортом, працювала, не відчувала задишки або втоми – тільки головний біль. Не могла навіть уявити, що причина в серці,
– розповіла жінка.
Під час ультразвукового обстеження в Інституті Амосова лікарі виявили міксому – доброякісну пухлину серця. Професор Ростислав Вітовський зазначив, що без своєчасного видалення пухлина може порушити кровообіг, викликати тромбоемболію або навіть перерости в злоякісну форму.
Пухлину видалили
Завдяки кваліфікації лікарів і сучасним методам хірургії понад 99% пацієнтів після видалення міксоми продовжують жити повноцінним життям, а ймовірність рецидивів становить лише 0,2%. Оксана вчасно звернулася по допомогу, і пухлина розмірами 40×30 мм була успішно видалена.
Медики наголошують, що пухлини серця можуть довго не проявлятися явними симптомами, але вони можуть спричинити серйозні наслідки, такі як інфаркт, інсульт або раптову смерть. У разі незрозумілих симптомів важливо звертатися до лікарів.
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