Кава при застуді: допоможе чи зашкодить

Кава може мати протизапальний ефект завдяки своїм біологічно активним сполукам. Вона також підсилює дію аспірину, а теплі напої самі по собі можуть тимчасово заспокоювати подразнене горло.

Цьому є чимало наукових підтверджень, передає 24 Канал. Проте вплив кави на організм залежить від індивідуальних особливостей. Вона може подразнювати слизову оболонку, особливо у людей із підвищеною кислотністю шлунка, що лише посилить дискомфорт.

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Чи допоможе кава при застуді

Деякі дослідження свідчать, що кофеїн може зменшувати відчуття запаморочення та втому, викликану застудою чи грипом. Але якщо ви регулярно п’єте каву, цей ефект буде менш вираженим.

Попри можливі переваги, лікарі не рекомендують вважати каву ліками. Її зневоднювальна дія може погіршити стан організму, особливо якщо ви не компенсуєте нестачу рідини іншими напоями.

Що пити замість кави під час хвороби

Щоб підтримати організм у боротьбі з вірусами, фахівці радять звернути увагу на:

Воду з електролітами – допомагає уникнути зневоднення.

Кістковий бульйон – містить корисні мікроелементи для зміцнення імунітету.

Трав’яні чаї – мають заспокійливий ефект і не подразнюють слизову.

Варто знати! Якщо ж ви не можете відмовитися від кави, краще обмежити її до 1 – 2 чашок на день та пити останню порцію не пізніше ніж за 6 – 8 годин до сну. Або спробувати безкофеїновий варіант, який менше впливає на якість відпочинку.