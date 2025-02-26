Суд над "монстром": хірург визнав вину у справі про зґвалтування 299 дітей

У Франції відбулося перше судове засідання у справі колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарнека, якого звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо 299 дітей. За даними слідства, ці злочини тривали впродовж 25 років.

Процес розпочався з виступу обвинуваченого, який назвав свої дії жахливими, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Детально У Франції хірурга звинуватили у зґвалтуванні 299 дітей: він вчиняв злочини упродовж 25 років

Я зобов'язаний перед усіма цими людьми та їхніми близькими визнати мої дії та їхні наслідки, які вони терпітимуть усе своє життя,

– заявив Ле Скуарнек у суді.

Раніше лікар вже був засуджений

Це не перший випадок, коли Жоель Ле Скуарнек постає перед судом.

2005 рік – його визнали винним у зберіганні заборонених матеріалів, пов'язаних із дітьми, однак він не втратив право займатися медичною практикою.

2020 рік – чоловіка засудили за зґвалтування та насильство щодо чотирьох дітей, зокрема двох його племінниць і дівчинки-сусідки.

При арешті у Ле Скуарнека знайшли щоденники, в яких зазначено інформацію про сотні постраждалих: детальні записи про злочини; імена, вік та адреси дітей, а також опис злочинних дій, яких вони зазнали.

Важливо. Слідчі з'ясували, що багато постраждалих не пам'ятали знущань, оскільки під час насильства перебували під наркозом.

Яке покарання загрожує обвинуваченому

Жоелю Ле Скуарнеку загрожує максимальне покарання – 20 років позбавлення волі. Очікується, що судовий процес триватиме майже 4 місяці. Раніше французький суд уже призначав максимальний термін ув'язнення у подібних справах.