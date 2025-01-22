Подарунок для дружини: тайванський хірург зробив сам собі вазектомію

Тайванський хірург зробив собі вазектомію в прямому ефірі. Цю незвичайну процедуру він назвав своєрідним подарунком для своєї дружини. Багато глядачів операції сприйняли її як прояв мужності та освітній контент.

Сучасна медицина продовжує дивувати своїми досягненнями, однак пластичний хірург з Тайваню, доктор Чен Вейнон, вирішив продемонструвати не лише технічні можливості, а й людську сторону професії, Прямий ефір операцію став справжньою сенсацією, зібравши понад 4 мільйони переглядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Вазектомія: що це таке і як проводиться

Вазектомія – це хірургічна процедура, призначена для чоловічої контрацепції, при якій сім'явивідні протоки перетягуються та запаюються, щоб сперматозоїди не могли потрапити в сперму.

Зазвичай процес займає від 10 до 30 хвилин, виконується під місцевою анестезією і має практично 100% ефективність. Проте західні спеціалісти застерігають, що це втручання потрібно розглядати як незворотне, адже відновлення можливе не завжди.

Тайванський хірург зробив собі вазектомію

Доктор Чен Вейнон, батько трьох дітей, сам вирішив зробити вазектомію як подарунок для своєї дружини. Під час операції в прямому ефірі він детально пояснював усі етапи, немов проводячи майстер-клас. Перед початком процедури він використав анестезійний крем, а потім, озброївшись скальпелем і хірургічними затискачами, розпочав операцію, залишаючись у свідомості.

Це було незвичне відчуття – оперувати власну уретру,

– поділився лікар у своєму пості в соціальних мережах.

Журналісти зазначили, що операція зайняла більше часу, ніж зазвичай, але завершилася успішно. Наступного дня він повідомив, що почувається добре, а дискомфорт після вазектомії був мінімальним.

Це відео викликало резонанс у соціальних мережах. Багато користувачів захоплювалися мужністю лікаря, визнаючи його вчинок незвичайним. Водночас деякі ставили питання про законність і безпеку такого підходу. Медична влада Тайваню підтвердила, що жодних правопорушень не було, адже операція проводилася під контролем уролога, готового втрутитися у разі потреби.