Харчова алергія, непереносимість чи псевдоалергія у дітей: як відрізнити та чому виникає
- Харчові алергії у дітей часто викликають реакції на молоко та яйця, але реальні алергії слід відрізняти від псевдоалергічних реакцій, які можуть проявлятися після вживання певних продуктів.
- Діагностику алергії, псевдоалергії або непереносимості має проводити лікар, а не батьки, щоб уникнути непотрібних обмежень у раціоні та забезпечити правильне лікування.
- Профілактика алергій включає формування здорової мікрофлори та поступове введення прикорму, щоб навчити організм дитини розпізнавати нові продукти без загроз.
- Дітям важливо правильно діагностувати алергії, оскільки в багатьох випадках вони можуть зникнути з віком, але своєчасне виявлення допоможе уникнути непотрібного обмеження харчування.
Харчові алергії у дітей – тема, яка викликає чимало запитань у батьків. Найчастіше занепокоєння викликають реакції на молоко та яйця – продукти, що входять до базового раціону дитини.
Як відрізнити справжню алергію від псевдоалергічної реакції? Чому самостійна діагностика може нашкодити, а не допомогти, 24 Каналу пояснила лікарка-алергологиня Медцентру Святої Параскеви – Ірина Мазепа.
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Які продукти можуть викликати алергічну реакцію
Попри те, що в медіа часто згадують арахіс як основний алерген (особливо в американському контексті), для України більш типовими є реакції саме на молоко та яйця. Це пов'язано з локальними особливостями харчування.
Ірина Мазепа
"Загалом алергія може виникнути на будь-який продукт, однак є перелік найпоширеніших алергенів: молоко, яйця, горіхи, соя, риба, арахіс, глютен, кунжут, гірчиця, морепродукти, сульфіти, селера."
Алергія чи псевдоалергія
Не всі реакції організму є справжніми алергіями. Наприклад, цитрусові, помідори, полуниця чи шоколад можуть спричиняти висипку, однак у більшості випадків це не алергія, а псевдоалергічна реакція. Причина – збільшення рівня гістаміну в організмі після вживання певних продуктів.
Ці реакції не загрозливі для життя і часто залежать від дози. Батьки, помітивши висип після певного продукту, часто одразу виключають його з раціону дитини. Але такий підхід може призвести до браку важливих речовин у харчуванні. Тому варто проконсультуватися з педіатром чи алергологом, перш ніж встановлювати діагнози самостійно.
Алергія чи непереносимість
Це два різні поняття. Харчова алергія – це реакція імунної системи на білки продуктів, яка зазвичай виникає дуже швидко: упродовж перших 15 – 30 хвилин. Такі реакції можуть бути небезпечними для життя.
Натомість харчова непереносимість – це неспроможність організму перетравити певні компоненти, як-от лактозу. У таких випадках причиною є нестача ферменту, і проблему можна вирішити, додавши відповідний фермент або вживаючи безлактозні продукти.
Чому важлива консультація з лікарем
Навіть якщо симптоми здаються очевидними, не варто встановлювати діагноз самостійно. Лікар допоможе визначити, чи це істинна алергія, псевдоалергія чи непереносимість, а також з'ясує, на який саме компонент реагує організм.
Ірина Мазепа
"Наприклад, іноді дитина може нормально переносити кип’ячене молоко або яйця у випічці, попри реакцію на свіжий продукт. Також варто знати, що гіпоалергенні дієти – міф, якщо їх призначено без медичних підстав. Вони можуть нашкодити дитині, позбавивши її повноцінного харчування."
Чи можна запобігти алергії
Хоча вакцини від алергії не існує, є методи профілактики. Найважливіший з них – формування здорової мікрофлори у дитини з перших днів життя. З шести місяців – активне введення прикорму, зокрема потенційно алергенних продуктів, щоб організм вчився їх розпізнавати та не сприймав як загрозу.
Цей підхід дозволяє знайомити дитячий організм з новими продуктами. Найкраще це робити зранку – поступово, по одному виду продукту в невеликих дозах додавати його в прикорм, ніби знайомлячи дитячий організм з новою їжею та слідкувати за реакцією.
Діти можуть "перерости" алергію
У багатьох випадках дитячі алергії зникають з віком. Проте важливо правильно діагностувати реакції, щоб знати, як діяти. Якщо дитина має будь-які симптоми після вживання продуктів – висип, блювання, дискомфорт – потрібно звернутися до алерголога. Це дозволить уникнути непотрібних обмежень і зберегти повноцінне харчування.
Найважливіше при будь-яких проявах реакції дитячого організму на їжу – не панікувати, не займатися самолікуванням і звертатися до фахівців. Раннє виявлення алергії та правильна діагностика – запорука здоров’я дитини та спокою батьків.
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