Вчені виявили нову найрідкіснішу групу крові у світі

У Франції сталося унікальне медичне відкриття – спеціалісти оголосили про ідентифікацію нової, раніше невідомої системи групи крові, яку вже визнали найрідкіснішою на планеті. На сьогодні лише одна людина у світі володіє цією унікальною особливістю.

Історія відкриття розпочалася ще у 2011 році, коли жителька Парижа, родом з острова Гваделупа, проходила стандартне медичне обстеження перед плановою операцією. Під час аналізів у неї було виявлено незвичне антитіло, яке не підходило ні до однієї з відомих груп крові, пише 24 Канал з посилання на Agence France-Presse.

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Лише через понад десять років, із розвитком технологій генетичного секвенування, експерти змогли точно визначити, що мова йде про абсолютно нову мутацію.

Нова група крові

Сенсаційна знахідка стала результатом багаторічної наукової роботи й була офіційно визнана у червні 2025 року на Міжнародному конгресі з переливання крові (ISBT) в Мілані. Нова система отримала назву "Gwada негативна" – це вже 48 офіційно визнана група крові.

За словами вчених, унікальна особливість виникла через рідкісну мутацію, успадковану одразу від обох батьків – кожен із них передав по одній зміненій копії певного гена. Якщо у людини є лише одна така копія, ця група крові не проявляється.

Група крові визначається специфічними антигенами на поверхні еритроцитів – саме вони відіграють вирішальну роль при підборі донорів для переливання. Найвідомішою є система AB0, відкрита ще понад століття тому. Проте сучасні досягнення у галузі генетики дозволяють виявляти все складніші й рідкісні варіанти.

Чому це важливо

Відкриття має не лише фундаментальне, але й практичне значення: це може суттєво покращити діагностику й підбір крові для пацієнтів із рідкісними типами.

Назва "Gwada негативна" була обрана на честь Гваделупи – батьківщини пацієнтки, а також через її універсальність для різних мов. Тепер перед науковцями стоїть нове завдання – спробувати знайти інших носіїв цієї рідкісної групи крові. Поки що "Gwada" залишається єдиною у світі.