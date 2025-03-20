Більшість популярних засобів насправді не допомагають при болю в спині: що робити

Австралійські науковці провели масштабний аналіз сотень досліджень і дійшли висновку, що більшість популярних методів боротьби з болем у спині або малоефективні, або зовсім не працюють. Тож які способи дійсно допомагають?

Глобальний огляд фахівців з Австралії показав: лише 10% нехірургічних методів здатні значно зменшити симптоми болю в спині, повідомляє 24 Канал з посилання на BMJ Evidence Based Medicine.

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Нове дослідження лікування болю в спині

Проблема болю у попереку залишається актуальною у всьому світі. Згідно з дослідженнями, близько 10% всіх людей на планеті зараз відчувають дискомфорт у спині. Майже кожен хоча б раз у житті стикався з подібним болем.

У своїй роботі фахівці проаналізували результати 301 клінічного дослідження, в яких тестувалися 56 різних підходів до лікування. Лише кілька з них показали ефективність, яка перевищує дію плацебо.

Що допомагає проти болю в спині

Ефективні методи (з застереженнями):

Нестероїдні протизапальні препарати (наприклад, ібупрофен): допомагають позбутися гострого болю, хоча їхній ефект обмежений.

Фізична активність: особливо корисна при хронічному болю, хоча результат залежить від індивідуальних особливостей.

Антидепресанти: певні види цих препаратів здатні зменшувати чутливість до болю.

TRPV1-агоністи: речовини, як-от капсаїцин (міститься в червоному перці), мають невеликий, але доведений ефект.

Неефективні методи лікування болю в спині

Методи, які не підтвердили ефективність:

Канабіноїди, міорелаксанти, опіоїди, акупунктура, банки та кровопускання, а також популярні практики, як-от масаж і йога, не продемонстрували значного результату.

На думку науковців, багато методів лікування спрямовані на усунення лише однієї з причин болю, наприклад, запалення або м'язового напруження. Проте біль у спині часто викликаний сукупністю факторів, і поки що універсального рішення не існує.

Що робити, якщо болить спина прямо зараз

Дослідники рекомендують дотримуватись профілактичних заходів, таких як регулярні фізичні вправи, правильна постава та використання ергономічних меблів. А також застосовувати перевірені знеболювальні засоби, які дійсно довели свою ефективність.