Програму "Доступні ліки" розширять: коли і які препарати зможуть отримати вагітні й онкопацієнти

В Україні розширять програму "Доступні ліки". Вперше до неї додадуть препарати для лікування онкологічних захворювань. Також розширять перелік для вагітних і не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НСЗУ.

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Програма "Доступні ліки" у 2025 році

У 2025 році до цієї програми додаються ліки для лікування онкологічних захворювань. Окрім того, розширять перелік для серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, а ще ліків для вагітних. Відповідні рішення ухвалив уряд.

Так, з серпня до програми будуть додані:

ліки для вагітних – для профілактики та лікування анемії (заліза двовалентного сіль – у формі таблеток, розчинів та сиропів; Фолієва кислота у таблетках);

серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання (Індапамід, торасемід (для контролю тиску та зменшення набряків); Метилдопа (для лікування гіпертензії).

З жовтня – онкологічні захворювання (для гормональної терапії при раку молочної залози): Екземестан, Летрозол, Тамоксифен.

Розширення програми "Доступні ліки" / Інфографіка НСЗУ

Коротка довідка. "Доступні ліки" – державна програма, що забезпечує ліками від найпоширеніших хронічних захворювань безоплатно або з частковою доплатою. Ліки відпускають за електронним рецептом. Вартість препаратів відшкодовує аптеці НСЗУ.

У Національній службі здоров'я наголосили, що з липня 2025 року всі аптеки в Україні будуть зобов'язані приєднатися до програми "Доступні ліки".

Аби скористатися програмою, потрібно звернутися до сімейного лікаря або лікаря спеціаліста та отримати електронний рецепт.

Зверніть увагу! Детальніше про програму можна дізнатися через чат-бот.