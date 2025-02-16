Домашній засіб від болю в горлі, який дійсно допоможе

Якщо ви нещодавно перехворіли на застуду, грип або COVID-19, ймовірно, шукали способи полегшити симптоми. Один із найпоширеніших домашніх методів – полоскання горла солоною водою.

Цей спосіб давно застосовують для зменшення болю в горлі, але лікарі зазначають, що він має й інші корисні властивості. У чому його користь і як правильно виконувати процедуру, інформує 24 Канал з посиланням на health.

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Як правильно полоскати горло

Звичайне змішування солі з водою може дати ефект, але фахівці рекомендують дотримуватися перевірених пропорцій.

Отоларинголог Наталія Кіріазідіс радить розчинити одну другу чайної ложки солі в 240 мілілітрах теплої води. Наберіть розчин у рот, закиньте голову назад і полощіть горло 15–30 секунд, після чого виплюньте. Повторюйте процедуру, доки не використаєте всю рідину.

Полоскати горло можна кілька разів на день, але важливо, щоб вода була саме теплою, а не гарячою. Якщо розчин здається занадто концентрованим або викликає подразнення, можна додати чайну ложку харчової соди – це пом'якшить дію солі, зазначає доктор Джон Зайберт із Університету Вандербільта.

Користь полоскання солоною водою

Зменшує біль і запалення

Сольовий розчин допомагає зняти набряк, очистити слизову від бактерій, полегшити біль у горлі та прискорити загоєння. Втім, його дія є тимчасовою.

Полегшує стан ясен

Хоча сольовий розчин не лікує захворювання ясен, він може зменшити запалення та дискомфорт, наприклад, при гінгівіті. Для цього рекомендується полоскати рот протягом двох хвилин 1–2 рази на день.

Допомагає при афтозних виразках

Якщо у вас є болючі виразки в ротовій порожнині, сольовий розчин може полегшити біль і прискорити загоєння.

Бореться із сухістю в роті

Полоскання стимулює слинні залози, допомагаючи зволожити слизову оболонку рота.

Зменшує ризик утворення зубного нальоту

Хоча чищення зубів і використання нитки залишаються основними способами догляду за ротовою порожниною, дослідження свідчать, що регулярне полоскання сіллю також сприяє зменшенню зубного нальоту.

Порада! Краще використовувати морську або кошерну сіль без домішок, які можуть подразнювати слизову.

Готувати розчин слід у теплій (не гарячій) воді для максимального комфорту. Полощіть горло не довше ніж 30 секунд, щоб уникнути потрапляння рідини в дихальні шляхи.

Фахівці зазначають, що регулярне полоскання не є потрібним, якщо ви здорові. Проте використання цього простого методу кілька разів на тиждень може сприяти підтримці здоров'я горла та ротової порожнини.