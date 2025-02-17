Знайшли новий спосіб ранньої діагностики найнебезпечнішого виду раку

Дослідники з Орегонського університету розробили інноваційний і простий тест на основі аналізу крові, який дозволяє виявити рак підшлункової залози ще до його поширення на інші органи.

Цей метод може стати частиною регулярного скринінгу, що значно підвищить рівень виживання при даному виді онкологічних захворювань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Translational Medicine.

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Згідно з даними 2022 року, рак підшлункової залози став причиною смерті близько 467 000 людей у всьому світі. Потреба в нових підходах до ранньої діагностики цієї хвороби залишається надзвичайно високою.

Велика частина випадків раку підшлункової залози розвивається в протоках, які виділяють травні ферменти. Однак цей вид раку часто протікає практично безсимптомно і виявляється лише на пізніх стадіях, коли метастази поширюються по організму, ускладнюючи лікування.

Новий тест для діагностики раку

Група вчених під керівництвом молекулярного біолога Джареда Фішера з Орегонського університету охорони здоров’я і науки (OHSU) зосередилася на вивченні ферментів-протеаз, які беруть участь у розщепленні білків і активні навіть на ранніх стадіях раку. Зокрема, дослідники вивчали діяльність матричних металопротеаз – ферментів, які переробляють колаген та позаклітинний матрикс, що сприяють проникненню пухлин у тканини.

Для виявлення цих ферментів у крові команда створила спеціальні наносенсори. Вони складаються з магнітної наночастинки, що з’єднана з коротким пептидом, який привертає металопротеази, і флуоресцентної молекули.

Процедура аналізу побудована наступним чином: наносенсори поміщаються в невеликий зразок крові. Якщо в крові присутні активні металопротеази, вони розщеплюють пептид, вивільняючи флуоресцентну молекулу. За допомогою магніту вчені видаляють неушкоджені молекули, а потім вимірюють кількість флуоресцентних частинок, що залишилися в зразку. Чим більше активних ферментів у крові, тим яскравіше світиться результат.

Точність нового тесту

Технологію протестували на заморожених зразках крові 356 людей, серед яких були здорові люди, пацієнти з раком підшлункової залози та хворі з іншими захворюваннями підшлункової залози. Тестування показало, що наносенсори змогли з точністю 98% ідентифікувати здорових людей і в 73% випадків правильно визначали наявність раку. Ба більше, вони завжди відрізняли рак від інших захворювань підшлункової залози.

Ще однією важливою перевагою є низька вартість наносенсора – всього близько 1 цента за тест. Це робить його доступним для використання в сільських районах і країнах з обмеженими медичними ресурсами. Надалі команда планує протестувати наносенсор на більшій кількості зразків крові, щоб підготуватися до клінічних випробувань.

Співавтор дослідження Хосе Монтойя Міра додає, що аналогічний підхід успішно застосовувався для діагностики інших видів раку, включаючи пухлини шлунково-кишкового тракту, і попередні результати також виглядають перспективно.