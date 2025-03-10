Клуб 27 і не тільки: чому музиканти так часто закінчують життя самогубством

Артисти, які працюють у популярних музичних жанрах, таких як рок і метал, належать до однієї з найбільш вразливих професій з погляду ризику самогубств. Цей висновок підтверджується даними, представленими у новому дослідженні вчених зі США та Великої Британії.

Експерти проаналізували фактори, що сприяють високому рівню самогубств у музичній індустрії, та наголосили на необхідності посилення заходів із запобігання таким трагедіям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Frontiers in Public Health.

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Проблема самогубств серед музикантів

Цифри, наведені у науковій роботі, ілюструють похмуру картину ситуації. Згідно з даними з Великої Британії за 2011 – 2015 роки, музиканти, актори та представники індустрії розваг увійшли до п’ятірки професій із найвищим рівнем ризику самогубств. Серед чоловіків у цій групі показник перевищував національний у середньому на 20%, а серед жінок – на разючі 69%.

У Сполучених Штатах ситуація є ще більш тривожною. Так, одне з попередніх досліджень показало, що у 2021 році музиканти-чоловіки посіли третє місце за кількістю самогубств, із показником 138,7 випадків на 100 000 людей, поступившись лише працівникам лісозаготівлі (161,1) та дослідникам в аграрному секторі (173,1).

Для порівняння, загальний рівень суїцидів у США у 2022 році становив лише 14,2 випадків на 100 тисяч осіб. Жінки, зайняті у сфері мистецтва та розваг, також неодноразово ставали лідерами за кількістю самогубств у різні роки, зокрема у 2012, 2015 та 2021 роках.

Причина самогубствсеред музикантів

Однак ці дані можуть бути неповними, оскільки не всі трагічні випадки класифікуються як самогубства. Наприклад, смерть британської співачки Емі Вайнхаус офіційно була пов’язана з отруєнням алкоголем, попри відомі ознаки депресії та свідчення лікаря про її схильність до самогубства. Вчені вважають, що багато смертей музикантів можуть помилково вважатися нещасними випадками або передозуванням психоактивних речовин.

Крім того, у суспільстві закріпилися стереотипи про те, що творчі особистості схильні до душевних страждань і ранньої смерті. Ці уявлення, часто підтримувані медіа, створюють романтизований образ митця-страдника. Однак мало хто говорить про системні причини трагедій, подібних до випадків із Куртом Кобейном (Nirvana), Честером Беннінґтоном (Linkin Park) чи зірками K-pop.

Дослідники пов’язують такі випадки з конкретними професійними труднощами: постійним стресом, нерегулярним графіком, фінансовою нестабільністю, а також психологічним тиском з боку фанатів і продюсерів.

Багато артистів страждають на депресію і намагаються подолати її за допомогою алкоголю чи наркотиків, що підвищує ризик передозувань. Невдачі у кар’єрі, яка часто стає сенсом життя, сприймаються як особиста катастрофа і можуть призводити до трагедій.

Британський соціолог Джордж Масґрейв і американський психолог Доріан Леміс, автори дослідження, закликають музичну індустрію усвідомити гостроту проблеми та посилити підтримку артистів.