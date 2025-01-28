Чому взимку ми більше хворіємо

Якщо дотримуватись простих правил безпеки взимку, можна уникнути багатьох проблем, пов’язаних зі здоров’ям. Як зазначено у дослідженні, пік сезонних захворювань припадає саме на зимовий період. Проте холод є лише супутнім фактором, а не основною причиною захворювань.

Чим небезпечний холод

У холодну пору року організм спрямовує всі свої ресурси на збереження тепла, що викликає сильний стрес. Тривале перебування на морозі може призвести до переохолодження, що провокує запальні процеси й робить організм вразливішим до вірусних інфекцій. До того ж переохолодження може загострювати вже наявні хронічні захворювання, пише 24 Канал з посиланням на Pathogens.

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Гіпотермія виникає, коли температура тіла опускається нижче 35 градусів за Цельсієм. Це трапляється через те, що організм втрачає тепло швидше, ніж встигає його виробляти.

Симптоми гіпотермії охоплюють: блідість шкіри, тремтіння, уповільнене дихання і нерозбірливу мову. У важких випадках, якщо вчасно не вжити заходів, гіпотермія може спричинити серйозні ускладнення. За даними статистики, щороку у світі від переохолодження гине близько 1,5 мільйона людей.

Обмороження – ще одна небезпека холоду. Найчастіше воно вражає пальці рук, ніг, ніс та вуха. При температурі нижче 0 вода в тканинах тіла може замерзати, що порушує кровообіг і призводить до відмирання тканин. У важких випадках може знадобитися ампутація уражених ділянок.

До групи ризику входять діти та люди похилого віку. У дітей шкіра тонша і чутливіша, а у літніх людей кровообіг працює повільніше. Обмороження можна ідентифікувати за такими ознаками, як біль або печіння в кінцівках, зміна кольору шкіри (синюшний чи пурпурний відтінок), а також втрата чутливості.

Які ще стани може викликати холод

Синдром Рейно. У деяких людей холод провокує спазм судин, через що пальці рук і ніг стають білими або синіми. Це явище може супроводжуватись такими захворюваннями, як ревматоїдний артрит чи вовчак.

Окопна стопа. Ураження, яке виникає через тривалий вплив холоду на ступні (наприклад, під час довгого очікування транспорту).

Холодова кропив’янка. На шкірі з’являються сверблячі припухлості.

Холодна погода також може погіршувати стан людей із бронхіальною астмою або хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Крім того, взимку частіше виникають серцеві напади через підвищення артеріального тиску, а також загострюється екзема через чутливість шкіри до низьких температур.

Як запобігти проблемам, пов’язаним із холодом

Холодна погода може спровокувати небезпечні стани, проте сама по собі не викликає респіраторні захворювання,

– зазначає лікарка Рейчел Амдур, співавторка дослідження.

Щоб уникнути переохолодження й негативних наслідків, варто слідкувати за погодними умовами, носити теплий одяг і захищати відкриті ділянки шкіри, які найбільше піддаються обмороженню.

Особливу увагу на дотримання заходів безпеки слід звернути людям з ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями. Дослідники наголошують, що дотримання рекомендацій допоможе пережити зиму без значних проблем зі здоров’ям.