Британець отримував непотрібну хіміотерапію 14 років: як це вплинуло на його організм

В університетській лікарні Ковентрі в Англії стався безпрецедентний випадок: пацієнт 14 років проходив хіміотерапію, яка, як виявилося, не мала належного обґрунтування.

Чоловіку вводили препарат темозоломід, який використовують для лікування гліобластоми — агресивної злоякісної пухлини мозку, значно довше рекомендованого терміну. Про випадок рзповідає 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про кричущий випадок

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії вказує, що хіміотерапія темозоломідом не має тривати більше 6 місяців. Однак професор Ян Браун, який лікував пацієнта, призначив курс, що розтягнувся на 14 років. Про ситуацію стало відом лише після того, як Браун пішов на пенсію, а його наступник звернув увагу на невиправдано тривале лікування.

Важливо. Керівництво лікарні змушене було визнати, що призначення хіміотерапії не мало належного медичного обґрунтування. Розслідування показало, що пацієнт отримував непотрібне лікування, яке спричинило серйозні побічні ефекти.

Наслідки для пацієнта

Хворий повідомив, що через багаторічну терапію у нього розвинулися хронічні проблеми зі здоров'ям, зокрема:

біль у суглобах,

порушення роботи шлунково-кишкового тракту,

рецидивуючі виразки у роті,

нудота.

Окрім цього, доведено, що тривале лікування темозоломідом підвищує ризик розвитку вторинного раку, пошкоджує печінку та викликає тривожні стани, пов’язані зі страхом смерті.

Випадок розслідують

Юридична фірма, яка представляє інтереси пацієнта, подала скаргу до Генеральної медичної ради Великої Британії. Адвокати також повідомили, що мають інформацію про ще 12 пацієнтів, які могли постраждати від дій Брауна. Наразі лікарю заборонено займатися медичною практикою до завершення розслідування.

Попри помилки в лікуванні, пацієнт із таким агресивним діагнозом, як гліобластома, живий уже 14 років. Це унікальний випадок, адже за статистикою лише 2% пацієнтів із цією пухлиною живуть довше 10 років,

– ідеться у статті.

Розслідування триває, і громадськість очікує на висновки, які можуть вплинути на стандарти лікування онкологічних хворих у майбутньому.