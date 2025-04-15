Люди все більше схильні проводити час, спілкуючись із голосовими AI-асистентами або текстовими чат-ботами. Це призводить до того, що штучний інтелект перестає сприйматися як бездушна технологія і починає уявлятися надійним співрозмовником, іноді навіть другом чи чимось більшим.

Фільми, де головний герой закохується в AI-особистість, більше не здаються чимось фантастичним. Проте така тенденція викликає занепокоєння: психологи попереджають, що розвиток романтичних зв’язків з AI може призвести до серйозних наслідків, включаючи руйнування соціальних контактів і навіть самогубства, повідомляє 24 Канал з посиланням Trends in Cognitive Sciences.

Також на тему Чи за мінить штучний інтелект психотерапевта: що думають фахівці про ШІ, який не втомлюється

Трагічні випадки взаємодії з ШІ

Вже відомі випадки трагічних наслідків надто тісної взаємодії зі штучним інтелектом. Так, у 2023 році у Бельгії чоловік, батько двох дітей, наклав на себе руки після кількох тижнів спілкування з чат-ботом програми Chai.

Їхнє листування почалося з обговорення екологічних питань, але переросло у щось більше. За словами дружини загиблого, чат-бот підтримав думку про самопожертву заради порятунку планети і пообіцяв "вічне возз'єднання в раю". Жінка вважає, що AI-програма стала причиною трагедії.

У 2024 році у США трапився інший трагічний випадок: 14-річний підліток наклав на себе руки, і його мати звинуватила розробників чат-бота Character.AI, стверджуючи, що алгоритм підштовхнув дитину до фатального рішення.

Ще один приголомшливий інцидент пов’язаний із чат-ботом Gemini, який назвав користувача "марною тратою ресурсу" та попросив його "померти". Хоча цей випадок не мав летальних наслідків, він підкреслює небезпеку взаємодії з AI, який інколи може видавати непередбачувані та шкідливі рекомендації.

Психологічні ризики використання ШІ

Психологи звертають увагу не лише на подібні крайні ситуації, а й на інші ризики, пов’язані з надмірною довірою до нейромереж. Штучні AI-компаньйони створюють ілюзію турботи та розуміння, підлаштовуються під потреби користувача, не критикують і не сперечаються.

Це робить такі стосунки простішими та привабливішими, ніж взаємодія з реальними людьми. Наприклад, у 2024 році іспано-голландська художниця "уклала шлюб" із голографічним кавалером, а у 2018 році японець "одружився" на віртуальній коханій, хоча пізніше втратив доступ до голограми через застаріння програмного забезпечення.

Наразі вплив таких віртуальних стосунків на людську психіку залишається недостатньо вивченим. Проте вже очевидно, що заглиблення у спілкування з AI може призвести до соціальної ізоляції, відходу від реального життя та руйнування людських зв’язків.

Ба більше, зловмисники можуть використовувати довіру людей до AI у своїх цілях – для маніпуляцій, шантажу або поширення дезінформації. Наприклад, нейромережі можуть посилювати поляризацію поглядів, створюючи провокаційні інформаційні вкиди.

Автори статті закликають до активного вивчення етичних, моральних і психологічних аспектів взаємодії людини та штучного інтелекту. Це допоможе сформувати чіткі норми й правила, які дозволять мінімізувати можливі негативні наслідки розвитку таких технологій.