У Міністерстві охорони здоров’я нагадують: підвищені температури можуть стати серйозним випробуванням для організму. Щоб уникнути небезпеки, варто дотримуватися простих, але ефективних порад, пише 24 Канал.

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Тепловий удар – це надзвичайно небезпечний стан, який розвивається через перегрів організму. Тривале перебування на сонці або у закритому, задушливому приміщенні може порушити терморегуляцію. У таких випадках людина потребує невідкладної допомоги.

Як уникнути теплого удару

Пийте достатньо води. Обирайте чисту, кімнатної температури воду. Уникайте солодких напоїв, газованої води та кави. Алкоголь під час спеки – під суворою забороною. Регулярне пиття допоможе не допустити зневоднення.

Одягайте легкий, світлий одяг. Надавайте перевагу натуральним легким тканинам. Не забувайте про головний убір – це основний захист від сонячного удару. Перед виходом нанесіть сонцезахисний крем із високим рівнем SPF на відкриті ділянки шкіри.

Уникайте перебування на сонці в обідній час. З 11:00 до 16:00 сонце найактивніше – у цей період краще залишатися вдома чи в тіні. Якщо ж потрібно бути на вулиці, робіть регулярні перерви у прохолодному місці і переносьте фізичну активність на ранкові чи вечірні години.

Охолоджуйте приміщення розумно. Не виставляйте кондиціонер одразу на мінімум після приходу з вулиці – знижуйте температуру поступово. Якщо кондиціонера немає, провітрюйте кімнату вночі, а вдень тримайте вікна та штори зачиненими.

Стежте за близькими. Ніколи не залишайте дітей чи тварин у зачинених авто – навіть із працюючим кондиціонером. Якщо бачите людину, якій стало зле, допоможіть їй потрапити у тінь і, за потреби, викличте "швидку". Періодично цікавтеся самопочуттям самотніх сусідів чи знайомих.

Як розпізнати тепловий удар

Основні тривожні ознаки після перебування на спеці:

сплутаність свідомості, дезорієнтація;

нудота або блювання;

сильний головний біль;

почастішання пульсу, важке дихання;

почервоніння, сухість і гарячість шкіри;

короткочасна втрата свідомості;

підвищення температури тіла;

загальна слабкість або втома.

Перша допомога при тепловому ударі

Якщо у вас чи ваших близьких з’явилися симптоми перегрівання, дійте негайно:

Викличте медиків за номером 103. Перенесіть людину у тінь чи прохолодне місце. Прикладайте вологі рушники або лід до шиї, пахв та паху. Якщо людина при свідомості – давайте їй пити воду маленькими ковтками. У разі блювання поверніть постраждалого на бік. Слідкуйте за диханням, пульсом та станом свідомості до приїзду лікарів.

Тепловий удар може мати тяжкі наслідки для здоров’я, а у разі несвоєчасної допомоги – навіть загрожувати життю. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, дотримуйтеся рекомендацій і не ігноруйте тривожні симптоми у себе та інших.