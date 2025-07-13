Як штучні підсолоджувачі можуть змінити гормональний фон підлітків

Штучні підсолоджувачі, які часто додають у продукти і напої для дітей, можуть впливати на гормональний розвиток і пришвидшувати статеве дозрівання.

Таких висновків дійшли вчені з Тайваню, презентуючи результати дослідження на конференції ENDO 2025 у Сан-Франциско, передає 24 Канал з посиланням на журнал The Endocrine Society.

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Що відомо про нові дані щодо підсолоджувачів?

Дослідження тривало з 2018 року, у ньому взяли участь 1 407 підлітків. У 481 учасника виявили ознаки центрального передчасного пубертату – стану, коли статеве дозрівання починається раніше норми. Власне, це може викликати емоційні, фізіологічні та метаболічні проблеми в майбутньому.

Підлітки відповідали на запитання про свій раціон, а також вчені виконували аналіз сечі, щоб оцінити рівень споживання підсолоджувачів. Одночасно науковці враховували генетичну схильність учасників до передчасного дозрівання.

Що виявили вчені?

У хлопців раннє дозрівання частіше пов'язували зі вживанням сукралози. А у дівчат на гормональний розвиток впливали сукралоза, гліциризин (з лакриці) та високе споживання цукру.

Підсолоджувач AceK (ацесульфам калію) потенційно стимулює викид гормонів пубертату через вплив на мозок.

Гліциризин змінює бактеріальний баланс у кишківнику та пригнічує гени, що запускають дозрівання.

Ми вперше бачимо настільки чіткий зв’язок між сучасним харчуванням, генетикою та статевим дозріванням. До того ж, вплив підсолоджувачів може суттєво відрізнятись у хлопців і дівчат,

– зазначив керівник дослідження доктор Ян-Чін Чен.

Науковці вкотре наголосили, що харчування дітей має бути ретельно збалансованим, особливо щодо вживання штучних підсолоджувачів, адже їхній вплив може бути неочікуваним і тривалим.