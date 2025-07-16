Що їсти, щоб забути про закрепи – секрети здорового кишківника

Закреп – досить поширена проблема, з хронічним закрепом стикається кожен сьомий житель планети. Хронічним його вважають, коли проблеми з випорожненнями тривають понад 3 місяці, що суттєво погіршує якість життя.

Особливо часто від цієї проблеми страждають літні люди. За оцінками дослідників, близько 15 – 30% осіб віком понад 60 років мають постійні порушення роботи кишківника, передає 24 Канал.

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Що відомо про нове дослідження?

Команда вчених проаналізувала вплив п'яти різних харчових моделей на ризик виникнення закрепу. Було вивчено дані майже 96 тисяч осіб віком у середньому 72 роки з кількох великих довготермінових досліджень.

Оцінювали такі дієти:

протизапальна (EDIP),

низьковуглеводна,

середземноморська,

рослинна (PDI),

західна (характерна для США та Європи).

Що показало дослідження?

Найменше проблем з випорожненням мали ті, хто дотримувався середземноморського або рослинного типу харчування. Ці дієти позитивно впливають на мікрофлору кишківника, знижують рівень запалення та підтримують здорову перистальтику.

Цікаво, що користь була помітна навіть незалежно від загального рівня споживання клітковини.

Натомість у людей, які часто споживають перероблену їжу, червоне м'ясо, солодке та рафіновані продукти (характерні для "західної" дієти), закреп траплявся значно частіше.

Чому з віком закрепи трапляються частіше?

Гастроентеролог Ашкан Фархаді пояснив, що з віком уповільнюється не лише обмін речовин, а й моторика кишківника. Малорухливий спосіб життя, пропущені позиви до дефекації, зневоднення – усе це лише посилює проблему.

Що допоможе при закрепах: