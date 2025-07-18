Сальмонельоз – симптоми, шляхи зараження і лікування

Сальмонельоз – небезпечна кишкова інфекція, яку викликають бактерії Salmonella. Інкубаційний період – від кількох годин до днів. Хвороба може мати легкий перебіг, та в деяких випадках, як от при зневоднені, може становити загрозу для життя.

У Львові спалах сальмонельозу після отруєння щонайменше 56 людей – включно з дітьми та вагітними – в ресторані "Китайський привіт". Джерело інфекції – десерт із яєчним кремом, і це підтвердили результати лабораторії – Salmonella Enteritidis. Що варто знати про заховарювання, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Зросла кількість людей, які отруїлися у ресторані Міші Кацуріна

Сальмонельоз – що це?

У ЦГЗ нагадали, що сальмонельоз – це гостре інфекційне захворювання, яке провокують бактерії роду Salmonella. Найчастіше воно вражає шлунково-кишковий тракт і викликає діарею, підвищену температуру та блювання. Інфекція особливо небезпечна для дітей, людей похилого віку та осіб із ослабленим імунітетом.

Які шляхи зараження сальмонельозом?

Найпоширеніші джерела інфекції:

Сире або недостатньо термічно оброблене м'ясо та яйця (особливо курятина).

Молочні продукти, виготовлені з не пастеризованого молока.

Контакт із зараженими тваринами (курьми чи гризунами).

Погано вимиті овочі та фрукти, якщо вони контактували із зараженими поверхнями.

Недотримання гігієни рук, зокрема після приготування сирого м'яса.

Варто знати! Характерними симптомами сальмонельозу є раптовий початок захворювання, сильний біль у животі, нудота та блювання. Також може піднятись температура тіла (38-40 градусів) та початись діарея (часто з домішками слизу або крові). У хворого присутня загальна слабкість, головний біль. Симптоми з'являються зазвичай через 6 – 72 години після зараження.

Скільки триває лікування сальмонельозу У більшості випадків легкий перебіг хвороби минає самостійно впродовж 4 – 7 днів. Головне – регідратація, тобто поновлення втраченої рідини та електролітів. Однак у тяжких випадках хворому може знадобитися госпіталізація; антибактеріальна терапія; а у випадках ускладнень, зневоднення або інтоксикації, – триваліший нагляд медиків.

Як захиститися від сальмонельозу?

Аби убезпечити себе від інфікування, завжди термічно обробляйте м'ясо та яйця до готовності. Уникайте вживання сирих яєць (як от, у домашньому майонезі чи десертах).

Звісно, дотримуйтесь правил гігієни – мийте руки перед приготуванням їжі та після контакту з сирими продуктами. А ще – зберігайте сире м'ясо окремо від інших продуктів у холодильнику.