Сначала появился сильный зуд: в Индии облысели жители 12 сел, даже дети

В штате Махараштра, Индия, с начала 2025 года более 200 человек в 12 селах столкнулись с внезапным выпадением волос. Необъяснимое явление поразило даже детей в возрасте от 4 лет, вызвав панику среди местного населения.

Из-за страха заражения пострадавших начали избегать, а детей – дразнить сверстники, которых проблема не коснулась. Власти Индии совместно с Индийским советом медицинских исследований начали расследование, чтобы выяснить, что могло вызвать массовое облысение, информирует 24 Канал со ссылкой на ndtv.

Смотрите также Привычка, которая после 60 лет помогает сохранить здоровый мозг

Какие версии вечных

Специалисты посетили пораженные села и собрали образцы волос, ногтей, крови, мочи, а также проверили местные источники воды. Первой версией рассматривали загрязнение окружающей среды. Они проанализировали пищевые продукты, которые выращивают в регионе. Районная администрация приняла меры предосторожности и хлорировала местные источники воды.

Однако исследования не подтвердили наличия грибковых или вирусных инфекций. Специалисты также исключили возможность отравления.

Что известно о симптомах пострадавших

Болезнь начинается одинаково у всех – сначала появляется сильный зуд кожи, после чего волосы начинают стремительно выпадать прядями. В то же время облысение не является заразным, поскольку члены семей, которые контактировали с больными, не пострадали.

Некоторые люди, которые столкнулись с этой проблемой, уже начали отращивать волосы, и они выглядят абсолютно здоровыми. Врачи предполагают, что причиной может быть сильный стресс, ведь подобные случаи фиксировали во время пандемии COVID-19.

Однако в медицинской литературе не описано ни одного задокументированного случая внезапной локальной массовой вспышки облысения, подобного нынешнему,

– говорится в статье.

Исследования продолжаются, однако пока конкретную причину загадочной болезни определить не удалось.