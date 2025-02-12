Зеленский созвал СНБО из-за цен на лекарства

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запланированном на среду, 12 февраля, заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), во время которого будут обсуждать, в частности, вопрос стоимости медикаментов.

Эту информацию он озвучил в своем вечернем обращении во вторник, 11 февраля, передает 24 Канал.

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Заседание СНБО из-за цен на лекарства

На завтра я назначил заседание СНБО. Несколько вопросов. Будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках – это важно. И продолжим защищать наше государство санкциями,

– заявил Зеленский.

Ранее, 10 февраля, президент анонсировал обсуждение на заседании СНБО вопрос снижения цен на медикаменты, а также разработку конкретных предложений для аптечных сетей и производителей с целью уменьшения их стоимости. В тот же день крупнейшие аптечные сети Украины представили Министерству здравоохранения механизм, направленный на снижение цен на лекарства.

Как формируются цены на лекарства

Цена на лекарства зависит от большого количества факторов, включая себестоимость производства, регулирование государства, налоги, логистику, наценки дистрибьюторов и аптек, а также спрос на рынке и уровень конкуренции.

Также государство компенсирует стоимость определенных лекарств или их часть. В рамках программы "Доступные лекарства" пациенты получают лекарства бесплатно или с частичной оплатой, а цены для таких препаратов согласованы с государством.