"Не воспринимайте легкомысленно": почему США вышли из ВОЗ, какими будут последствия

Решение США выйти из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвало волну обсуждений в мире. Этот шаг не является ни эксцентричным, ни непродуманным, однако он не решает глубоких проблем организации.

Такое мнение озвучил Павел Ковтонюк, соучредитель Украинского центра здравоохранения, информирует 24 Канал. По его словам, на протяжении последних десятилетий ВОЗ постепенно теряла доверие.

Смотрите также "Стратегическая ошибка": Трамп объявил о выходе США из состава ВОЗ

Несмотря на многочисленные дискуссии о необходимости реформ, единого видения и реального прогресса достичь не удалось. Пандемия COVID-19 только обострила кризис: способность организации реагировать на глобальные вызовы оказалась переоцененной,

– считает Ковтонюк.

Особенно это стало заметно в контексте вакцинации. Программа COVAX, организована ВОЗ для обеспечения равного доступа к вакцинам, не смогла реализовать свои амбициозные цели. Богатые страны обеспечили себя новейшими мРНК-вакцинами напрямую, тогда как бедные государства, среди которых была и Украина, получали минимум доз, в основном традиционной технологии, например вакцины AstraZeneca.

Павел Ковтонюк Соучредитель Украинского центра здравоохранения Украина, надеясь на COVAX, фактически не получила почти ничего. Нам пришлось покупать вакцины в Индии и Китае, тогда как соседние страны ЕС имели достаточно новейших препаратов благодаря прямым контрактам с производителями

Амбиции без результатов: проблема ВОЗ

Провозглашение чрезмерно амбициозных целей стало характерной чертой работы ВОЗ, считает Ковтонюк. Например, обещание вакцинировать 70% населения мира до 2022 года или обеспечить универсальный доступ к медицинским услугам до 2030 года остаются лишь декларациями.

"В этом подходе ВОЗ все больше напоминает КПСС: громкие заявления без реальных инструментов для их выполнения", – добавляет он.

Различные видения будущего ВОЗ

Среди стран-членов ВОЗ нет единой позиции относительно будущего организации. Западные государства, например Германия, Великобритания или администрация Байдена, выступают за реформу ВОЗ, увеличение ее финансирования и усиление роли в мире. Зато Дональд Трамп во время своего президентства решил выйти из организации, подчеркивая ее неэффективность.

Китай и Россия, со своей стороны, пытаются продвинуть собственный вариант "реформы", сосредотачиваясь на суверенитете отдельных стран-членов и использовании ВОЗ для усиления собственного влияния.

"обновится" ли ВОЗ

По мнению Ковтонюка, выход США вряд ли станет катализатором реформ в ВОЗ. "Некоторые считают, что это решение может стать шоковой терапией или творческим разрушением. Но я не вижу предпосылок для такого эффекта", – отметил он.

Скорее всего, организация останется нереформированной, ее влияние будет постепенно уменьшаться, а голоса других игроков, например Китая или России, будут звучать громче в отсутствии США.

Таким образом, выход США из ВОЗ лишь подчеркивает системные проблемы организации, которые требуют немедленного решения, но станут ли они толчком к реальным изменениям - остается под вопросом.