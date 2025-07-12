Массовое отравление на Закарпатье: десятки людей подхватили инфекцию на фестивале возле Шипота

На Закарпатье зафиксирован рост количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей фестиваля возле водопада Шипот. За медицинской помощью уже обратились по меньшей мере 38 человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

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Что стало причиной вспышки инфекции?

На Закарпатье зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди людей, которые находились вблизи водопада Шипот. За медицинской помощью уже обратились 38 человек.

28 больных проживали в палатках и участвовали в неформальном молодежном мероприятии вблизи водопада Шипот на территории Пилипецкой территориальной общины,

– говорится в сообщении.

Еще 10 инфицированных – туристы, которые находились на экскурсии. Все больные получают надлежащую медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

"Больные употребляли воду из водопада Шипот для питья и приготовления пищи", – добавили в Центре.

Сейчас продолжается медицинское наблюдение и эпидемиологическое расследование.

Напомним, что открытые водоемы могут содержать ряд патогенов, которые вызывают различные инфекции. Для безопасного купания следует придерживаться нескольких правил.