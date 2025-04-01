Что такое меланома: виды, симптомы, диагностика и лечение

Меланома – это опасное злокачественное новообразование, образующееся из меланоцитов – клеток кожи, которые отвечают за выработку пигмента меланина.

Именно меланин определяет естественный цвет кожи, создавая светлый или коричневатый оттенок, который становится более выраженным во время загара, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Skin Cancer Foundation.

Также на тему Аспирин защищает от рака: ученые описали его противоопухолевое действие

Виды меланомы

Поверхностная меланома

Самый распространенный тип, что составляет около 70% всех случаев. В течение длительного времени такая опухоль обычно растет горизонтально, распространяясь в ширину.

Узловая меланома

На этот тип приходится примерно 15% случаев. Она выглядит как сосудистое разрастание или небольшой узелок черного или коричневого цвета.

Акрально-лентигинозная меланома

Чаще всего встречается у людей с темной кожей.

Лентиго-меланома

Этот тип обычно диагностируется у пожилых людей, развиваясь из лентиго, которое выглядит как коричневое пятно, похожее на веснушку.

Амеланотическая меланома

Редкий вид, который трудно обнаружить из-за отсутствия пигментации.

Десмопластическая меланома

Составляет около 1,7% всех случаев. Чаще всего локализуется на голове и шее у пациентов пожилого возраста.

Чаще всего меланома возникает на коже, но иногда она может появляться на слизистых оболочках или в глазах (в частности в сосудистой оболочке глаза).

Факторы риска развития меланомы

очень светлая кожа;

рыжий или светлый цвет волос;

голубые или зеленые глаза;

большое количество веснушек и родинок;

частое посещение солярия;

длительное пребывание под активным солнечным излучением, солнечные ожоги;

случаи меланомы в семейной истории или наличие заболевания в анамнезе.

Симптомы меланомы

Главный симптом меланомы – появление новообразования или изменений во внешнем виде имеющихся пигментных пятен. Стоит обратить внимание на следующие признаки:

Асимметрия формы родинки. Необычные изменения цвета или наличие сложных цветовых узоров. Увеличение размера образования. Зуд, кровоточивость из пораженной области. Нечеткие или неровные края образования.

Диагностика меланомы

Для установления диагноза и определения стадии развития меланомы применяются следующие методы:

Дерматоскопия. Позволяет осматривать подозрительные образования с помощью специального аппарата. Процедура безболезненная и быстрая.

Гистология. Основной метод диагностики, который предусматривает удаление опухоли и ее исследование под микроскопом для определения характера новообразования.

Биопсия лимфоузлов. Проводится для оценки распространения заболевания.

Инструментальные исследования. УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ применяются для выявления возможных метастазов.

Иммуногистохимическое исследование (ИГХ). Помогает определить подтип меланомы, что играет важную роль в выборе лечебной стратегии.

Лечение меланомы

Выбор лечебного метода зависит от стадии заболевания, особенностей опухоли и состояния пациента:

Хирургическое вмешательство. Удаляется опухоль вместе с частью окружающих тканей. При необходимости удаляют также пораженные лимфоузлы.

Медикаментозная терапия. Включает иммунотерапию, таргетную терапию и химиотерапию.

Лучевая терапия. Может применяться для лечения как первичной опухоли, так и ее метастазов.

Когда обращаться к врачу

При возникновении любых изменений на коже, которые вызывают подозрение, важно как можно скорее обратиться к дерматологу или онкологу. Врач проведет осмотр и определит, нужны ли дополнительные обследования.