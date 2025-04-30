Гастрит – это распространенное заболевание желудка, которое может развиваться вследствие различных причин, в частности инфекции, неправильное питание, стресс и другие факторы. Воспаление слизистой оболочки желудка может иметь острое и хроническое течение, влияя на качество жизни и общее состояние здоровья.

Гастрит – это общее название группы заболеваний, связанных с воспалением слизистой оболочки желудка, сообщает 24 Канал со ссылкой Mayo Clinic.

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Почему возникает гастрит

Причины возникновения гастрита могут быть разноплановыми, среди которых:

инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori (70 – 90% от всех случаев);

частое употребление алкоголя или некоторых наркотических препаратов;

длительный прием нестероидных противовоспалительных средств, таких как аспирин или ибупрофен;

стрессовые ситуации, например, после сложной операции, травмы или при серьезном заболевании;

в редких случаях – аутоиммунные нарушения, когда иммунная система повреждает собственные клетки организма.

Гастрит может развиваться внезапно и исчезать за короткий промежуток времени – это называется острым гастритом. В то же время у некоторых людей заболевание может длиться месяцами или даже годами, и тогда его классифицируют как хронический гастрит.

Обычно гастрит поддается лечению без серьезных последствий. Однако, если его своевременно не лечить, он может перерасти в язву, что в свою очередь повышает риск онкологических заболеваний желудка.

Признаки и симптомы гастрита

Гастрит сам по себе протекает бессимптомно. Однако при появлении симптомов это свидетельствует о сопутствующих заболеваниях, например, язву желудка. Симптомы язвы:

жгучая боль в верхней части живота, что может усиливаться или, наоборот, уменьшаться после еды;

ощущение переполненности после еды;

снижение аппетита;

рвота с кровянистыми примесями или черный кал;

чувство слабости, которое возникает из-за анемии.

Часто любую жгучую боль в животе ошибочно принимают за гастрит. Однако в большинстве случаев причиной может быть функциональная диспепсия – состояние, не представляющее опасности и имеющее неопределенную природу.

Диагностика и лечение ufcnhbne

Для установления диагноза врач проведет опрос и назначит обследования, которые могут включать:

эндоскопию – введение через рот тонкой трубки с камерой для изучения состояния желудка;

биопсию – взятие образца слизистой оболочки желудка во время эндоскопии для детального лабораторного анализа. Биопсия является ключевым методом подтверждения гастрита.

Для выявления бактерии Helicobacter pylori могут быть назначены дополнительные исследования:

анализ крови;

анализ кала;

дыхательный тест – пациент выпивает раствор или таблетки, которые содержат углерод-14. Если в организме присутствует бактерия, углерод выделяется во время расщепления раствора в желудке. Затем пациента просят выдохнуть в специальный пакет, после чего анализируют выдох на наличие углерода.

Лечение гастрита зависит от причины заболевания и направлено на облегчение симптомов. Врач может назначить:

антациды для нейтрализации желудочной кислоты;

блокаторы гистаминовых рецепторов для уменьшения выработки кислоты в желудке;

ингибиторы протонной помпы, которые также снижают уровень кислоты.

Если причиной заболевания является бактерия Helicobacter pylori, назначаются антибиотики. В случае, если гастрит вызван приемом обезболивающих препаратов, таких как ибупрофен или аспирин, врач может предложить альтернативу, например, парацетамол.

Когда нужно обратиться к врачу

Легкую боль в животе можно снять самостоятельно, например, с помощью антацидов. Однако необходимо обратиться к врачу, если: