Не только боль в желудке: что такое гастрит, почему возникает и как лечить
- Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, которое может быть вызвано бактерией Helicobacter pylori, алкоголем, стрессом, или аутоиммунными нарушениями.
- Лечение гастрита зависит от причины и может включать антациды, блокаторы гистаминовых рецепторов, ингибиторы протонной помпы, или антибиотики, если причиной является Helicobacter pylori.
- Для диагностики гастрита используется эндоскопия, биопсия, анализ крови, кала и дыхательный тест для выявления присутствия Helicobacter pylori.
- Рекомендуется обратиться к врачу, если боль в животе не проходит или сопровождается другими симптомами.
Гастрит – это распространенное заболевание желудка, которое может развиваться вследствие различных причин, в частности инфекции, неправильное питание, стресс и другие факторы. Воспаление слизистой оболочки желудка может иметь острое и хроническое течение, влияя на качество жизни и общее состояние здоровья.
Гастрит – это общее название группы заболеваний, связанных с воспалением слизистой оболочки желудка, сообщает 24 Канал со ссылкой Mayo Clinic.
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Почему возникает гастрит
Причины возникновения гастрита могут быть разноплановыми, среди которых:
- инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori (70 – 90% от всех случаев);
- частое употребление алкоголя или некоторых наркотических препаратов;
- длительный прием нестероидных противовоспалительных средств, таких как аспирин или ибупрофен;
- стрессовые ситуации, например, после сложной операции, травмы или при серьезном заболевании;
- в редких случаях – аутоиммунные нарушения, когда иммунная система повреждает собственные клетки организма.
Гастрит может развиваться внезапно и исчезать за короткий промежуток времени – это называется острым гастритом. В то же время у некоторых людей заболевание может длиться месяцами или даже годами, и тогда его классифицируют как хронический гастрит.
Обычно гастрит поддается лечению без серьезных последствий. Однако, если его своевременно не лечить, он может перерасти в язву, что в свою очередь повышает риск онкологических заболеваний желудка.
Признаки и симптомы гастрита
Гастрит сам по себе протекает бессимптомно. Однако при появлении симптомов это свидетельствует о сопутствующих заболеваниях, например, язву желудка. Симптомы язвы:
- жгучая боль в верхней части живота, что может усиливаться или, наоборот, уменьшаться после еды;
- ощущение переполненности после еды;
- снижение аппетита;
- рвота с кровянистыми примесями или черный кал;
- чувство слабости, которое возникает из-за анемии.
Часто любую жгучую боль в животе ошибочно принимают за гастрит. Однако в большинстве случаев причиной может быть функциональная диспепсия – состояние, не представляющее опасности и имеющее неопределенную природу.
Диагностика и лечение ufcnhbne
Для установления диагноза врач проведет опрос и назначит обследования, которые могут включать:
- эндоскопию – введение через рот тонкой трубки с камерой для изучения состояния желудка;
- биопсию – взятие образца слизистой оболочки желудка во время эндоскопии для детального лабораторного анализа. Биопсия является ключевым методом подтверждения гастрита.
Для выявления бактерии Helicobacter pylori могут быть назначены дополнительные исследования:
- анализ крови;
- анализ кала;
- дыхательный тест – пациент выпивает раствор или таблетки, которые содержат углерод-14. Если в организме присутствует бактерия, углерод выделяется во время расщепления раствора в желудке. Затем пациента просят выдохнуть в специальный пакет, после чего анализируют выдох на наличие углерода.
Лечение гастрита зависит от причины заболевания и направлено на облегчение симптомов. Врач может назначить:
- антациды для нейтрализации желудочной кислоты;
- блокаторы гистаминовых рецепторов для уменьшения выработки кислоты в желудке;
- ингибиторы протонной помпы, которые также снижают уровень кислоты.
Если причиной заболевания является бактерия Helicobacter pylori, назначаются антибиотики. В случае, если гастрит вызван приемом обезболивающих препаратов, таких как ибупрофен или аспирин, врач может предложить альтернативу, например, парацетамол.
Когда нужно обратиться к врачу
Легкую боль в животе можно снять самостоятельно, например, с помощью антацидов. Однако необходимо обратиться к врачу, если:
- боль становится сильнее или не исчезает в течение недели;
- появилась рвота с кровью или черный кал;
- наблюдается внезапная потеря веса без видимой причины.
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