УКР РУС
21 января 2025, 14:11
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Нужно ли восстанавливать печень после праздников и как это можно сделать

Александр Бевза

Восстанавливать печень после праздников не нужно, ведь она обладает способностью к самовосстановлению после повреждений. Если печень здорова, она эффективно очищает организм самостоятельно, и нет необходимости в добавках для ее поддержки.

Печень может восстановиться после повреждений, например, вследствие инфекции или однократного употребления алкоголя. Однако при хронических заболеваниях и определенных негативных воздействиях печень не всегда способна к регенерации, что может привести к серьезным последствиям, таких как фиброз или цирроз, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Institutes of Health.

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Как праздники могут негативно повлиять на печень

Во время праздников многие люди склонны к чрезмерному потреблению алкоголя и перееданию. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к алкогольной болезни печени, которая имеет три стадии:

  1. Алкогольная жировая болезнь печени – на этой стадии в печени накапливаются жиры из-за большого потребления алкоголя. При отказе от алкоголя болезнь обратима.
  2. Алкогольный гепатит – это воспалительный процесс в печени. Легкие повреждения могут быть обратимыми при полном отказе от алкоголя, однако тяжелые формы алкогольного гепатита могут быть опасными для жизни и не всегда подлежат лечению.
  3. Цирроз – это последняя стадия, при которой образуются рубцы на печени. Она продолжает функционировать, но повреждения становятся необратимыми. Отказ от алкоголя может предотвратить дальнейшие осложнения и продлить жизнь.

Что вредит печени

  • Гепатиты A, B, C.
  • Паразиты.
  • Аутоиммунные гепатиты и другие заболевания печени аутоиммунного характера.
  • Некоторые генетические заболевания, такие как болезнь Вильсона – Коновалова.
  • Рак и другие опухоли печени.
  • Длительное употребление алкоголя.
  • Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП).
  • Некоторые лекарственные препараты.
  • Частый контакт с токсичными веществами.

Гепатопротекторы

Ни у одного универсального гепатопротектора нет доказанной эффективности. Здоровая печень не нуждается в таких препаратах, а при заболеваниях нужны лекарства, назначенные врачом.

Как можно защитить печень?

Соблюдение здорового образа жизни способствует эффективной работе печени и снижает риски ее заболеваний. Вот несколько советов:

  1. Поддерживайте нормальный вес и сбалансированное питание;
  2. Регулярно занимайтесь физической активностью;
  3. Соблюдайте правила гигиены рук;
  4. Откажитесь от курения и алкоголя или хотя бы уменьшите их потребление;
  5. Принимайте лекарства только по назначению врача;
  6. Избегайте прямого контакта с кровью и биологическими жидкостями других людей, пользуйтесь презервативами;
  7. Вакцинируйтесь против гепатита A и B.
  8. Сдавайте анализы на вирусные гепатиты B и C не реже одного раза в год.

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