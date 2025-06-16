Не любите редьку и грейпфруты – у вас может быть повышенный риск некоторых заболеваний
Ген TAS2R38 определяет чувствительность к горькому вкусу – у 20 – 25% людей обе копии этого гена активны, и они особенно сильно чувствуют горечь ("супер-дегустаторы").
Чувствительность к горькому вкусу влияет на здоровье – люди с двумя активными копиями TAS2R38 чаще имеют повышенный риск биполярного расстройства, проблем с почками и изменения в биомаркерах крови.
Ген TAS2R38 влияет на пищевые предпочтения и микробиом – "супер-дегустаторы" избегают горьких продуктов, употребляют больше соленой пищи, но имеют более высокий уровень полезных парабактерий в кишечнике.
Вам неприятен вкус редиса, брюссельской капусты или грейпфрута? Возможно, вы не просто привередливы – ваш организм действительно по-особенному воспринимает горечь. Причина кроется в генетике.
Свежие данные австралийских ученых из Университета Квинсленда показывают: за нашу чувствительность к горькому вкусу отвечает ген TAS2R38. Он влияет не только на пищевые предпочтения, но и связан с риском некоторых хронических заболеваний, включая проблемы с почками и биполярное расстройство, пишет 24 Канал со ссылкой на European Journal of Nutrition.
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У каждого из нас есть две копии гена TAS2R38 – по одной от каждого из родителей. У 20 – 25% людей обе копии являются активными, что делает их особенно чувствительными к горечи. Именно этих людей ученые называют "супер-дегустаторами". Такие люди могут распознавать даже малейшие нотки горького вкуса благодаря высокой чувствительности к определенным веществам – например, фенилтиокарбамиду и пропилтиоурацилу.
Новое исследование восприятия горечи
Австралийская команда проанализировала данные более 600 тысяч людей, используя сведения британского биобанка и другие крупные базы данных. Ученые нашли три характерные мутации (SNP), которые определяют чувствительность к горькому вкусу.
Главные открытия:
- Обладатели двух функциональных копий TAS2R38 примерно на 10% чаще сталкивались с биполярным расстройством.
- У таких людей нередко повышен уровень креатинина в сыворотке крови – это важный биомаркер снижения функции почек.
- Также отмечались другие признаки проблем с почками: нарушение фильтрации, колебания уровня глюкозы после нагрузки и изменения в белковом обмене.
Как ген горечи влияет на ваш рацион
TAS2R38 определяет и пищевые предпочтения:
- Люди с этим геном чаще избегают горьких продуктов: грейпфрута, крепкого алкоголя и, особенно, красного вина.
- Отдают предпочтение более нейтральным или сладковатым продуктам – например, чаю, дыне и огурцам.
- Интересно, что такие люди часто добавляют меньше соли в блюда из-за более высокой чувствительности к ее вкусу, но в итоге могут употреблять больше соленой пищи, что негативно влияет на почки.
Есть и приятный сюрприз: у "супер-дегустаторов" выше уровень парабактерий в кишечнике, а именно эти микробы ассоциируются с крепким микробиомом и снижением воспалений.
Ученые подчеркивают: речь идет не о прямой причинно-следственной связи, а о важном генетическом маркере. Рецепторы горького вкуса TAS2Rs обнаружены не только на языке, но и в почках, кишечнике, легких, мозге, сердце, даже в плаценте. Поэтому их роль выходит далеко за пределы восприятия вкуса.
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