Не любите редьку и грейпфруты – у вас может быть повышенный риск некоторых заболеваний

Ген TAS2R38 влияет на пищевые предпочтения и микробиом – "супер-дегустаторы" избегают горьких продуктов, употребляют больше соленой пищи, но имеют более высокий уровень полезных парабактерий в кишечнике.

Чувствительность к горькому вкусу влияет на здоровье – люди с двумя активными копиями TAS2R38 чаще имеют повышенный риск биполярного расстройства, проблем с почками и изменения в биомаркерах крови.

Ген TAS2R38 определяет чувствительность к горькому вкусу – у 20 – 25% людей обе копии этого гена активны, и они особенно сильно чувствуют горечь ("супер-дегустаторы").

Вам неприятен вкус редиса, брюссельской капусты или грейпфрута? Возможно, вы не просто привередливы – ваш организм действительно по-особенному воспринимает горечь. Причина кроется в генетике.