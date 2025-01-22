Родилась с "бомбой" в голове: во Львове прооперировали девочку с редкой патологией

Врачи львовской детской больницы Святого Николая успешно провели сложную операцию 7-месячной девочке Соломии Одейчук с Ривненщины, которая имела редкий и опасный диагноз - аневризму вены Галена. Это аномалия сосудов головного мозга, которая встречается только у одного ребенка из 25 тысяч новорожденных.

Операция стала возможной благодаря совместной работе львовских специалистов и венгерского нейрохирурга Степана Гудака, который имеет значительный опыт в лечении таких случаев. Детали хирургического вмешательства и спасения девочки рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Первого медицинского объединения Львова.

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Редкая аномалия, которая угрожала жизни

Аневризма вены Галена – это патология сосудов головного мозга, при которой из-за ненормального соединения артерий и вены Галена кровь поступает в вену с высоким давлением. Из-за этого ее стенки растягиваются, образуя шарообразное расширение, что может разорваться в любой момент и вызвать смертельное кровоизлияние в мозг.

Еще до рождения Соломийки, на 32-й неделе беременности, врачи диагностировали у нее редкую аномалию. Будущую мать направили рожать в Киев, чтобы обеспечить безопасные условия. Роды прошли успешно, и новорожденную Соломийку перевезли во Львов для дальнейшего лечения.

Операция, которая подарила шанс

Детям с такой патологией редко удается прожить до года, но врачи решили дать Соломийке шанс. Они отложили операцию на шесть месяцев, чтобы ребенок подрос и организм стал крепче. Когда Соломийке исполнилось 7 месяцев, нейрохирурги провели рискованное, но спасительное вмешательство.

Для проведения операции во Львов пригласили Степана Гудака – нейрохирурга из Венгрии, который спас более 50 детей с таким же диагнозом.

Спасти девочку удалось

Операция была миниинвазивной: через небольшой разрез на ноге врачи добрались до сосудов и "закрыли" аневризму специальным медицинским клеем. Это позволило уменьшить поток крови и снизить давление на вену, что значительно снизило риск разрыва.

Всего через несколько дней после операции Соломийку выписали домой. Сейчас она находится с семьей, а ее состояние стабильное. Врачи уверяют, что ее жизни больше ничего не угрожает.