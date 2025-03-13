Во Львове женщина попала в реанимацию после неудачной операции в частной клинике

Во Львове 28-летнюю женщину госпитализировали с острым кровотечением после неудачного хирургического вмешательства в одной из частных клиник. Полиция открыла уголовное производство.

В милицию поступило сообщение от врачей одной из львовских больниц о критическом состоянии пациентки, которую госпитализировали с тяжелым кровотечением, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию Львовщины.

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По предварительной информации, женщина находилась на 16-й неделе беременности и прошла процедуру прерывания беременности в частном медицинском учреждении, пишет Zaxid.net. Однако во время операции врачи повредили прямую кишку, что вызвало массивное кровотечение.

Состояние пациентки

Пострадавшую срочно доставили во Львовскую областную больницу, где ее экстренно прооперировали. Медики были вынуждены вывести кишечник наружу и установить стому. Сейчас женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Заметьте. В случае доказательства вины врачам грозит до 2 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства инцидента, в частности устанавливают, были ли соблюдены все медицинские протоколы во время проведения операции.